В проекте экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова можно увидеть попытку спасти прежний проект Владимира Зеленского, сказал в интервью Украина.ру политолог Олег Неменский

Разумков анонсировал собственный политический проект © Facebook, Дмитро Разумков

Он отметил, что по сути команда Разумкова — это отколовшаяся часть «Слуги народа», которая выразила несогласие с методами проведения нынешней политики, а не с ее курсом.

«Поэтому в проекте Разумкова можно увидеть попытку спасти прежний проект Зеленского. Заявить, что Зеленский ошибся и не прав по методу обещанной политической линии, но часть его команды остается верна старым принципам и будет проводить то, что обещали», — сказал Неменский.

Поэтому разницы между проектами Разумкова и Зеленского по сути нет, и то, что Разумков представляет свой проект как оппозиционный, не должно никого обманывать, подчеркнул политолог.

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