В понедельник, 13 декабря, звезда «Сватов, актриса Татьяна Кравченко опубликовала на своей странице в Instagram сообщение о точной дате премьеры 7-го сезона сериала под названием «Сваты возвращаются»

«Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать!!! Начинается обратный отсчет! Украинские зрители увидят седьмой сезон 20 декабря, а Российские 27-го! По-моему, отличный подарок к Новому году!» — написала артистка.

Легко быть патриотом, когда старший брат - мэр Киева: украинский боксер осудил Кличко за лицемерие © Facebook, Will Montero Андрей Яковлев, уточнив что российские зрители будут смотреть новый сезон на телеканале «Россия 1».

«Официально, дата премьеры 7-го сезона сериала "Сваты-7"в России — 27 декабря!!!» — объявил он.

«Какое счастье. Самый желанный подарок на Новый год», «Самый лучший фильм, который мы только смотрели в жизни», «Для меня это самый лучший подарок. Я начал ждать в далеком 2017-м, и наконец дождался! Я обожаю всех актеров и съемочную группу!!!», «А в Белоруссии когда?», «Как здорово встречать Новый год в родной и любимой компании! С наступающим Новым годом!», «Урааа! Мы так долго ждали! Это наш семейный сериал, наша отдушина! Любим вас всем сердцем», — ответили фанаты сериала.

Примечательно, что сериал будет транслироваться на Украине на русском языке. Такое решение было принято, несмотря на закон о государственном языке, который обязывает дублировать кинопродукцию на украинский.

Ранее премьеру финального сезона «Сватов» не раз переносили. Зрители не хотят прощаться с любимыми героями, поэтому режиссер Андрей Яковлев обещал подумать о возможности продолжения истории, возможно, в формате полнометражного фильма.