Президент Украины Владимир Зеленский выразил недоумение тому, что Германия не поддержала возможность Украины получить по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем. Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, которое 14 декабря обнародовал Офис президента Украины на своем сайте

«Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами. Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем», — заявил он.

При этом Зеленский отметил, что любое демократическое государство, защищающееся от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах, по его словам, «по-прежнему побеждает страх».

Меркель лично отказала Зеленскому в поставках оружия - Bild © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Андрей Ермолаев заявил, что старые западные лидеры американского альянса, которые долгое время контролировали Европу финансово и технологически, включая стандарты НАТО, оказываются в роли отстающих, поэтому с помощью Украины пытаются ее замедлить.

Кроме того украинский политолог Вадим Карасев выразил мнение, что Украине нужно менять парадигму представления о том, что она победила от распада СССР, поскольку Запад ослабевает и на его помощь рассчитывать бессмысленно.