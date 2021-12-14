«Мы предполагаем, что госбюджет от таможни недополучает около 50 млрд грн… Пока мы потребовали уволить одного из высших должностных лиц, виновного в схемах, и сформировали очень простой KPI для таможни: +12% к индикативу… Если индикатив будет выполнен по декабрю, углубимся в рамках парламентского контроля во внутренние процессы службы», — сказал он.
Гетманцев уточнил, что перед новым руководством ведомства поставлена задача перевыполнить план по поступлениям на 12%. Если индикатив выполнен не будет, депутат пообещал уволить с должности замов, отвечающих за выполнение планов.
В начале ноября Кабинет министров временно возложил полномочия главы Государственной таможенной службы на директора департамента по борьбе с контрабандой Вячеслава Демченко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду пять законопроектов, чтобы обязать чиновников указывать двойное гражданство в декларациях, а к работе в судах и на таможне не допускать лиц с гражданством других стран.