Государственный бюджет Украины недополучает около 50 млрд грн (около 140 млрд руб.) таможенных поступлений в год. Такую цифру 14 декабря глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев озвучил в интервью Интерфакс-Украина

«Мы предполагаем, что госбюджет от таможни недополучает около 50 млрд грн… Пока мы потребовали уволить одного из высших должностных лиц, виновного в схемах, и сформировали очень простой KPI для таможни: +12% к индикативу… Если индикатив будет выполнен по декабрю, углубимся в рамках парламентского контроля во внутренние процессы службы», — сказал он.

Таможня даёт добро. Как Украина пропускает товары на миллиарды © dilova.com.ua

В начале ноября Кабинет министров временно возложил полномочия главы Государственной таможенной службы на директора департамента по борьбе с контрабандой Вячеслава Демченко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду пять законопроектов, чтобы обязать чиновников указывать двойное гражданство в декларациях, а к работе в судах и на таможне не допускать лиц с гражданством других стран.