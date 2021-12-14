Если бы Минску действительно был нужен миграционный кризис на польско-белорусской границе, то не семь, а семьдесят тысяч беженцев с Ближнего Востока стояли бы на границе с Польшей. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.

Если бы только каждый сотый из «курдских пианистов» вдруг вытащил из ручной клади гусеничный бульдозер — то (не дай бог!) «тонкая зелёная линия» польской пограничной обороны перестала бы существовать, подчеркнул эксперт.

«Польские мольбы о помощи остаются без отклика ещё и потому, что США и Великобритания играют на более высоком уровне — против Германии, а зачастую и против всей Европы. В Лондоне и Вашингтоне также знают, что играть с президентом Лукашенко в стиле «кто первым свернёт» бессмысленно, потому что тот останавливается только на дымящихся обломках своего противника. Так что на всякий случай англосаксы предпочитают, чтобы это были дымящиеся обломки польской дипломатии», — указал Рэнкас.

Это, конечно, не означает, что настоящий кризис не может быть организован, особенно если в Белоруссии решат воспользоваться позицией польских властей, которые убеждают всех, что «переждут Лукашенко и его атаки», заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.