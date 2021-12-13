В сети 13 декабря разместили тизер скандального украинского фильма с ЛГБТ-тематикой «Мой юный принц», реакция пользователей была неоднозначной

«Сатанизм»: львовский облсовет выступил против ЛГБТ-фильма © Real Pictures

Юноша встречает сверстника Антуана и его отца Марка. По сюжету он влюбляется в Антуана, и тот склоняет его совершить убийство.

В ролике Поль в багровом халате размышляет на берегу моря, ныряет в бассейн и обменивается сигаретой с Антуаном.

Кроме того, он какое-то время лежит на груди у матери и читает переиначенную молитву «Отче наш».

«Картинка очень красивая, радует что в Украине такое снимают!», «Востоооорг, просто невероятно красиво и вкусно», «Нудная и скучная ЛГБТ-пропаганда за бюджетный счет, изначально обреченная на полный провал», «Зеленые вкрай обнаглели, что 20 млн грн народных грошей тратят на эту маячню», — отреагировали пользователи сети.

Премьера фильма «Мой юный принц» намечена на июль 2022 года. На съемки выделены деньги из госбюджета Украины.

Ранее сеть всколыхнули постеры к будущему фильму — на них провокационные сцены с распятием Христа и намеками на гей-отношения.