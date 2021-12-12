В числе позитивных подвижек эксперт отмечает заявление Байдена о том, что американские войска не будут вмешиваться в ситуацию на Украине.
«Они готовы обсуждать ряд вопросов более предметно. Например, Байден сказал, что встретится с руководителями четырех стран НАТО для того, чтобы обсудить опасения России по продвижению Альянса на восток. Это был его ответ на слова Путина о том, что эти обещания должны быть оформлены», — сказал Асафов.
Также между США и РФ достигнуты договорённости в сфере кибербезопасности, добавил эксперт.
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