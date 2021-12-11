Мы уже наблюдаем изменения позиции американцев по «Северному потоку — 2» и по восстановлению дипломатических отношений с Россией. Поэтому возможны подвижки и в вопросе Украины, и по продвижению НАТО на восток, считает обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов

Александр Асафов: Украина боится повторить судьбу Афганистана, но будет провоцировать Донбасс © РИА Новости, Владимир Трефилов Украина.ру.

Ранее в Белом Доме, комментируя прошедшие переговоры президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявили, что Вашингтон вместе с европейскими партнерами «изыскивают очень сильный набор экономических санкций». При этом отмечается, что в ближайшие дни США продолжат переговоры со странами Европы и Россией по ситуации вокруг Украины, а также готовы обсудить с Москвой другие ее обеспокоенности, связанные с усилением международной напряженности.

— Александр, США и Запад действительно готовы считаться с российскими интересами или они только делают вид, что согласны, и обманут?

— Мы считаем, что и в Женеве, и сейчас достигнута некая точка, от которой можно строить новые взаимоотношения. Есть определенные договоренности по кибербезопасности и ряду других вопросов.

Есть категоричное заявление Байдена, что украинские войска не будут вмешиваться в конфликт на территории Украины, поскольку она не является страной НАТО и никаких обязательств перед ней нет. Они лишь старательно говорят об экономическом характере воздействия на «вторжение России в Украину».

Они готовы обсуждать ряд вопросов более предметно. Например, Байден сказал, что встретится с руководителями четырех стран НАТО для того, чтобы обсудить опасения России по продвижению Альянса на восток. Это был его ответ на слова Путина о том, что эти обещания должны быть оформлены. Члены НАТО в ярости от предложения Байдена начать диалог с Россией - Bloomberg © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

— Почему Байден пошел на эти ситуативные уступки?

— Байдену сейчас нужна позитивная повестка. Он должен показать, что остановил войну, которая, на самом деле, и не начиналась. Ему было важно показать, как он с этим справился, и подобные вещи он готов на что-то обменивать.

Примерно в этой же конфигурации Байден сделал для Китая немыслимую вещь, выразив приверженность принципу единого Китая (фактически вопрос Тайваня ушел из повестки). Нечто подобное возможно и в отношениях с Россией.

Мы уже наблюдаем изменения позиции американцев по «Северному потоку — 2» и по восстановлению дипломатических отношений. Поэтому подобные подвижки возможны.

— Что вы думаете насчет вчерашних маневров украинского корабля в Керченском проливе? Это была инициатива Киева или им в Вашингтоне кто-то подсказал?

— Это естественная инициатива для того, чтобы повысить статус переговоров между Байденом и Зеленским, которые ни к чему не привели. Байден просто проинформировал Украину о том, о чем договорились без Украины. Поэтому нужна была какая-то реакция и они устроили такую провокацию.

— Хватит ли у Зеленского возможностей устраивать более крупную провокацию, чтобы снова привлечь внимание к Украине и чтобы Путин с Байденом снова это обсуждали?

— Украина несубъектна в этом вопросе. Если США и будут вводить «страшные экономические санкции», то Украина будет использоваться как повод, а не как причина. Причина в геополитической конкуренции. Вместо провокации шантаж. Зеленский предъявил Путину и Байдену свою «золотую акцию» © George Chernilevsky

— Возможен ли при новом канцлере Германии Олафе Шольце союз между Россией и Европой и будет ли он ставить на место Украину, которая высказывает Берлину претензии за «Северный поток — 2»?

— Шольц прагматик. Это видно по его первым действиям и заявлениям. Он будет защищать «Северный поток — 2», но он будет лавировать в общей мейнстримной повестке. Я думаю, что резкие охлажденя в сторону Украины невыгодны, потому что Меркель при реализации «СП-2» в лице Германии дала Трампу несколько обещаний, которые нужно соблюсти. Эти обещания содержат слово «Украина».

Поэтому резких маневров в этом направлении не будет, но с Россией будет конструктивное взаимодействие. Их министр иностранных дел Анналена Бербок может в течение часа высказаться за конструктив с Россией, потом Россию в чем-то обвинить, потом опять говорить о сотрудничестве с Россией. Она и будет антироссийским рупором, который будет компенсировать пророссийские действия канцлера.

— В России неоднократно заявляли, что у Москвы нет целей осушить украинскую ГТС, и что транзит газа так или иначе будет продолжен. А что будет, если украинская «труба» просто-напросто придет в негодность, потому что ей никто не занимается?

— Меркель и немцы в свое время пытались купить украинскую ГТС. Такие переговоры были, но тогда американцы вмешались, и идея не была реализована. Чем дальше будет деградировать украинская ГТС и чем меньше сил будет у Украины ее поддерживать, тем больше вероятность того, что Германия вернется к этому вопросу.