В качестве примера более успешных стран эксперт назвал Азербайджан и Казахстан, страны, находящиеся на нынешнем уровне развития благодаря наследству своих лидеров Гейдара Алиева и Нурсултана Назарбаева.
«Если мы говорим об Узбекистане, если мы говорим о Таджикистане… И мы видим, что происходит с Грузией — только из-за бездарного преступного руководства. Сначала это была бандитская республика, потом это была воровская республика — при Шеварнадзе…Так что нет ни одной республики. О прибалтийских можно не говорить, они вообще не государства. Это какие-то придатки сырьевые, придатки дешевой рабочей силы, которые живут за счёт подачек», — сказал Кедми.
Таким образом, ни одна из стран бывшего Союза не смогла добиться самодостаточности, полагает эксперт.
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