За Петра Порошенко голоса бы отдали 13,4%, за главу «Батькивщины» Юлию Тимошенко - 9,9%. При этом 9,3% проголосовали бы за Юрия Бойко, 7,5% за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
Игоря Смешко на президентских выборах поддержали бы 6,7%, 6,5% — Евгения Мураева, 5,5% — Владимира Гройсмана, 3,2% — Олега Ляшко, 3,1% — Арсения Яценюка. Рейтинги других кандидатов — менее 3%.
Антирейтинг политиков на этот раз возглавил Петр Порошенко: 47% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах.
33% ни за что не поддержали бы Зеленского. В ноябре Зеленский на доли процента обгонял Порошенко: их антирейтинг составил 31,9% и 31,6% соответственно.
31,9%