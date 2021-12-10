За Владимира Зеленского готовы отдать голоса 23,5% определившихся с выбором украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» и опубликованные 10 декабря

За Петра Порошенко голоса бы отдали 13,4%, за главу «Батькивщины» Юлию Тимошенко - 9,9%. При этом 9,3% проголосовали бы за Юрия Бойко, 7,5% за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Зеленский созрел: после переговоров с Байденом президент Украины хочет поговорить с Путиным © РИА Новости, president.gov.ua на президентских выборах поддержали бы 6,7%, 6,5% — Евгения Мураева, 5,5% — Владимира Гройсмана, 3,2% — Олега Ляшко, 3,1% — Арсения Яценюка. Рейтинги других кандидатов — менее 3%.

Антирейтинг политиков на этот раз возглавил Петр Порошенко: 47% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах.

33% ни за что не поддержали бы Зеленского. В ноябре Зеленский на доли процента обгонял Порошенко: их антирейтинг составил 31,9% и 31,6% соответственно.

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