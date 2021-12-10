Согласно декабрьскому опросу социологической группы «Рейтинг», 54% украинцев считают, что Минские соглашения нужно пересмотреть и подписать новые. Результаты опроса опубликованы 10 декабря на сайте организации

Согласно опросу, лишь 11% хорошо знакомы с положениями Минских соглашений. Знакомы поверхностно, по материалам в СМИ — 64%. Четверть опрошенных (25%) вообще не знают о них.

«Минск-2» выгоден России. Потому что он может геополитически изменить Украину © коллаж Украина.Ру

Только 12% опрошенных заявили, что Украина должна полностью выполнить Минские соглашения.

Кроме того, большинство участников опроса (45%) поддержали идею расширения «нормандского» формата, с привлечением в него США и Великобритании. 21% высказались за переговоры с Россией, 12% — за переговоры с представителями республик Донбасса.

Украина начала военную операцию против ДНР и ЛНР в 2014 году. Мировое сообщество призывает Киев соблюдать Минские соглашения, в то время как власти Украины уклоняются от этого.

Москва не раз заявляла, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и власти Украины должны обсуждать мирное урегулирование с ДНР и ЛНР.