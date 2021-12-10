США и Запад понимает, что настоящая война России и Украины продлится недолго. Им было бы интересно устроить войну Россию с Турцией. Особенно им было бы выгодно устроить войну России одновременно с Турцией, Украиной и Польшей, чтоб был широкий фронт. Об этом рассказал политолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев в интервью изданию Украина.ру

Олег Матвейчев: С кем и как будет воевать Россия © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байден заявил, что США не будут в одностороннем порядке применять силу против РФ в связи с ситуацией на Украине. Госдепартамент США также сообщил киевским властям, что присоединиться к НАТО в ближайшие десять лет им вряд ли удастся.

Несмотря на то, что Польша и Турция — это страны НАТО, помогать никто не будет, если случится какая-то провокация, взаимные обстрелы самолетов, потопление кораблей и прочее, подчеркнул эксперт.

«Поэтому они, конечно, Турцию кинут в этом вопросе, как и Польшу и всех прочих, если им удастся нас стравить. Мы будем тратить огромные деньги, у нас будут проблемы — у нас куча пацифистов, выйдет «пятая колонна», будет кричать: «зачем, мы влезли, Путин со всеми поссорился, войну устроил, а мы и так тут еле-еле живем, коронавирус, а тут еще и война — во всём Путин виноват». То есть «пятая колонна» вылезет и будет все это петь и рассказывать. Для этого все и делается», — указал Матвейчев.

США и Запад готовы пожертвовать этими странами, другое дело, что, например, Эрдоган точно не дурак и не хочет быть в роли пешки в этой игре, заключил собеседник издания.

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