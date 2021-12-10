Российское средство РЭБ «Красуха-4» может принудить к посадке боевого разведывательного беспилотника. Но помимо «Красухи-4» с ним может справиться лазерный комплекс «Пересвет». Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Александр Артамонов: на тактику «клещей» от США в Черном море Россия ответит «встречным маневрами» © vk.com, Александр Артамонов

Украинские военные, которые строят планы по бомбардировке Воронежа с использованием Байрактара, забывают, что в поле, создающемся лазером, которые уже стоят у нас на боевом дежурстве, не летает ни одно электронное средство, подчеркнул эксперт.

«Просто «мозги» спекаются. Будет дронопад. Они все упадут одномоментно», — уверен Артамонов.

Специалист отметил, что «Красуха» и «Мурманск» — это самые мягки средства борьбы с беспилотниками, связанные с перехватом контроля, принудительной посадкой или с нарушением системы связи с базой.

Собеседник издания добавил, что при нарушении связи с базой алгоритм позволяет беспилотнику использовать свой искусственный интеллект и вернуться на базу.

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