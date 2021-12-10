Ранее в СМИ появилась информация, что применение Украиной Байрактаров и других беспилотников в Донбассе может быть сорвано воздействием российских систем радиоэлектронной борьбы, таких как «Красуха-4» и «Мурманск-БН».
Украинские военные, которые строят планы по бомбардировке Воронежа с использованием Байрактара, забывают, что в поле, создающемся лазером, которые уже стоят у нас на боевом дежурстве, не летает ни одно электронное средство, подчеркнул эксперт.
«Просто «мозги» спекаются. Будет дронопад. Они все упадут одномоментно», — уверен Артамонов.
Специалист отметил, что «Красуха» и «Мурманск» — это самые мягки средства борьбы с беспилотниками, связанные с перехватом контроля, принудительной посадкой или с нарушением системы связи с базой.
Собеседник издания добавил, что при нарушении связи с базой алгоритм позволяет беспилотнику использовать свой искусственный интеллект и вернуться на базу.
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