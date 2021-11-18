России в Черном море угрожает серьезная опасность со стороны США и всего НАТО, но Россия к ней готова в разы больше, чем 20 лет назад, когда Черноморский флот был не совсем на плаву, считает военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов

Александр Артамонов: Российская армия не даст врагу даже героически погибнуть в боях с ней © vk.com, Александр Артамонов Украина.ру.

Ранее на фоне очередного роста напряжённости в Черном море вышла статья офицера ВМС США Брайана Харрингтона, в которой он выразил мнение, что проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирования в регионе. Он также считает необходимым укрепить позиции партнеров по НАТО с помощью крылатых ракет.

— Александр, насколько эти планы осуществимы?

— Эти планы реализуются уже давно со всеми европейскими союзниками США по НАТО, в частности, с Францией. Попытки европейцев рассказать, что есть «злые США, а мы тут рядом постояли», смешны. Потому что наряду с американской эскадрой без авианосца, представленной от «Дональда Кука», который позорно ретировался, до новейших фрегатов, присутствуют французские плавсредства, заточенные на радиотехническую разведку.

Именно поэтому в Черном море болтается французский фрегат «Шевалье Поль», именно поэтому США осуществляют некую подготовку к своему первоначальному плану.

Эрдоган, который вроде бы дружит с Россией, не отказался от задумки прорыть еще один канал между Черным и Средиземными морями, чтобы обойти конвенцию Монтре и направлять туда любые корабли, какие он захочет. Я не знаю, насколько серьезно нужно относиться к этому плану, но нельзя сбрасывать Турцию со счетов с ее неоосманизмом, потому что от этого плана не отказываются.

Есть и другие элементы. США и Великобритания рассуждают, что если они не могут втащить в Черное море готовые корабли, то, следовательно, надо там их построить. Это я о Николаеве и верфях, которые британцы собираются строить в акватории Азовского моря. Да, там вроде бы неглубоко, но они отвечают, что можно построить «москитный флот». Официально эти верфи проходят как украинские по контракту с сильным британским участием, подписанному менее полугода назад. Но мы понимаем, что строить их будут именно британцы для обслуживания британских кораблей. И весь этот «москитный флот» тоже англо-американского происхождения.

Их присутствие наблюдается от Одессы и до наших берегов.

— Насколько серьезна эта угроза?

— Я бы не сказал, чтобы мы как-то выходили из-под влияния воздушных судов НАТО, поскольку за прошлый год около тысячи «боевых» вылетов осуществлялись прямо по контуру Крыма. Черное море закрыто военно-воздушным присутствием блока НАТО. Да, с кораблями у них незадача, потому что конвенцию никак не удается обойти, но они будут максимально использовать страны, входящие в НАТО, которые могут стать базой для атомных бомб.

У США есть свободно планирующие атомные бомбы. В этом вопросе они пока не настолько продвинуты, чтобы стоило их совсем страшно опасаться, но есть информация, что с авиабазы Инджирлик в Турции эти бомбы переместили к Румынии, а это уже близко к Украине, Молдавии и России.

В этом смысле происходит наращивание военного присутствия НАТО и это должно волновать. Тем более что ствольная артиллерия украинской армии начинает работать по натовскому калибру вместо 152 на 155 мм. То есть снаряды из старых советских погребов фактически исчерпаны, и теперь будет использоваться бесконечный поток натовских снарядов. Они туда, как и в югославском конфликте, спишут все то, что уже подлежит утилизации и находится на пределе хранения.

Понятно, что никакой авианосец в Азовское море (как говорила Псаки) они не пошлют, но России нельзя об этом забывать.

— Как на это реагирует Россия уже сейчас?

— Происходит серьезное перевооружение Черноморского флота. У нас есть различные категории военных кораблей и подводных лодок, таких как «Варшавянка». В НАТО ее называют «черной дырой», потому что ее практически нельзя услышать, даже если вы рядом на резиновой лодке рыбу ловите. А мелкие подлодки вроде «Пираньи» способны не только на каботажное плаванье, это серьезная подлодка. Да, эсминцев у нас там пока не наблюдается, но есть и более серьезные корабли.

Я бы еще отметил, что все Черное море взято под контроль не только подводного и надводного флотов, но и батарей и эшелонированных систем обороны («Бал» и «Утес»). Поэтому рассчитывать, что можно атаковать Крымский мост или пробить брешь в обороне Крыма, не приходится.

Расчет строится на другом, на тактике «клещей». Помимо Одессы и Николаева, существует еще и глубоководный порт Анаклия в Грузии, в котором американский генподрядчик при использовании европейских фирм проводит срочные работы, и который находится в полутора километрах от Абхазии и очень близко к Новороссийску. Нас берут в клещи — с одной стороны — Одесса, с другой — Анаклия. И Грузия остается вернейшей логистической базой НАТО на Кавказе, на фоне того, что Турция играет в якобы независимость и отстраненность.

Виктор Литовкин: Россия полностью контролирует перемещение украинского флота в Азовское море © Sputnik

Опасность присутствует, но мы к ней готовы. Причем готовы в разы больше, чем 20 лет назад, когда, к сожалению, наши корабли были не совсем на плаву.

— Бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Комоедов ранее заявил, что сил флота могло не хватить, если бы соперником была авианосная группа США. По его словам, американцам бы не потребовалось заходить в Черное море, так как авианосец в состоянии совершать атаки с дистанции в полторы тысячи километров. Можно ли с этим что-то сделать?

— НАТО нет смысла приводить туда авианесущие корабли, поскольку Черное море находится в зоне охвата обычных стационарных аэродромов в близлежащих странах. Им не требуется использовать плавсредства для запуска авиации. Да, в южном средиземноморье штатовские авианосцы присутствуют, но, возможно, только для усиления сил, которые уже находятся в Европе, начиная от американских баз в Германии и французского контингента. Я уже говорил, что у Франции очень сильная авиация и она не отказывает себе в удовольствие с британскими и с итальянскими силами нервировать нас в районе Черного моря.

Но есть нюанс. Во время учений «Defender-2021» мы наблюдали новую тактику, которую отработали наши моряки. Она называется «встречные маневры». Когда маневры НАТО стали приобретать более агрессивный характер, наши моряки стали симулировать бой, при котором самого боя не происходит, но все на грани столкновения.

Наверное, это повышает класс натовских моряков и приятно щекочет им нервы, но у нас тоже конкретизируются планы по патрулированию Мексиканского залива. Это вполне правильная тактика. Напомню также о российском боевом корабле «Ставрополь». Я не говорю, что он специально помешал американцам провести ракетные стрельбы в районе Гавайских островов, но он находился в нейтральных водах, имел право там находиться, тем самым вызвав у них бешенство, переходящее в экстаз. Мы умеем плавать, и плавать достаточно агрессивно.

Я понимаю беспокойство адмирала Комоедова, но насчет авианесущих соединений не вижу смысла. НАТО охватило уже восточную часть Черного моря. И во время Антанты существовал «черноморский американский флот» в качестве отдельной боевой единицы, и американцы спят и видят его возродить. А если говорить о совсем уж экзотике, то США поставили вопрос о своем присутствии в Каспии под предлогом борьбы с терроризмом при помощи флота. Да, не надо загонять пробку в бутылку, но такие планы у них есть.

— В СМИ появилась информация, что применение Украиной Байрактаров и других беспилотников в Донбассе может быть сорвано воздействием российских систем радиоэлектронной борьбы, таких как «Красуха-4» и «Мурманск-БН». Конкретно этих средств достаточно или понадобится нечто другое?

— «Красуха-4» может принудить к посадке боевого разведывательного беспилотника. Но помимо «Красухи-4» с ним может справиться лазерный комплекс «Пересвет». Украинские военные, которые строят планы по бомбардировке Воронежа с использованием Байрактара, забывают, что в поле, создающемся лазером, которые уже стоят у нас не боевом дежурстве, не летает ни одно электронное средство. Просто мозги спекаются. Будет дронопад. Они все упадут одномоментно.

Есть и другие способы, например, встречного применения. Фирма Zala Aero Group, входящая в концерн «Калашников», производит барражирующий боеприпас, который стоит меньше, чем Байрактар. Да, у него боевая часть весит не 200 кг, а меньше, но этого будет достаточно. У Байрактара скорость 85 км/ч, это тихоход, и сбить его можно чем угодно. Это могут быть самые простые системы вроде «Тора» и более усовершенствованного «Панцирь-СМ». Хотя сбивать беспилотники из «Тора» — это все равно, что стрелять из пушки по воробьям.

Вы назвали самые мягкие средства борьбы, связанные с перехватом контроля, принудительной посадкой или с нарушением системы связи с базой. Но проблема в том, что при нарушении связи с базой алгоритм позволяет беспилотнику использовать свой искусственный интеллект и вернуться на базу.

Военный эксперт Владимир Евсеев: войну России с Украиной могут спровоцировать лишь США © РИА Новости, Нина Зотина

— В этом как раз проблема.

— Дело в том, что если будет боевое применение беспилотников, то это будет означать не просто нарушение Минских соглашений, и после этого Донбасс тоже может счесть, что он не обязан эти договоренности выполнять. Тот же Азербайджан до конца руководствовался духом Мадридских протоколов, пока не пришел к выводу, что это контрпродуктивно. Это не значит, что я занимаю чью-то сторону в этом конфликте, просто есть страны, которые так могут поступить.

Донбасс считает себя отдельной территориальной единицей, и ничто ему не мешает реагировать именно так. Проблема в том, что до сегодняшнего дня против вооруженной до зубов украинской армии воюют ополченцы, у которых очень ограниченный набор вооружений. Конечно, им страшно, конечно, потери невосполнимые, конечно, гибнут мирные люди.

Россия в этой ситуации не только придерживается буквы и духа Минских соглашений, но она понимает, что насколько бы ни были оболванены украинские солдаты, это тоже наши люди. Это наши родственники и ближайшие соседи. Неужели мы завтра будем их уничтожать при помощи тяжелой ствольной артиллерии и беспилотников из-за поведения нескольких подонков? Я не думаю, что это весь украинский народ.

Никогда не делай того, чего тебе желает враг. Наш враг желает окончательно поссорить нас с Украиной. Этого делать мы не имеем право, даже если имеем дело с хунтой. Гитлер приходит и уходит, а Германия остается.

— Ну мы хотя бы можем точечно отвечать на эти обстрелы?

— В случае нарушения Минских соглашений и массового применения Байрактаров, против чего фактически выступила Турция, мы дадим эшелонированный ответ, потому что мы должны защищать наших граждан в Донбассе. Но Россия тем и отличается, что в духе рационального консерватизма придерживается не только духа, но и буквы закона. Нарушили конвенцию? Значит, ее больше нет. А если ее нет, то помним, что это братский народ (хотя те, кто жмет на кнопку беспилотника точно не братский народ), но точечно выжигаем штабы.

Мало не покажется никому. Мы помним пример 2008 года. Да, грузины — это не украинцы, но это тоже братский народ для россиян, однако мы ответили, когда погибли наши миротворцы и когда стало гибнуть осетинское население.

Точечные удары по местам расположения натовцев, рассеянных по украинской территории, мы дадим. Мы прекрасно знаем, где они находятся. Мы знаем, что второй эшелон — это армия НАТО. Мы знаем, что диверсионные части готовятся на яворовском полигоне в том числе для засылки в Белоруссию. И цели они ставят как во времена Второй мировой — подрыв газопроводов и прочее.

Ростислав Ищенко: Россия решит миграционный кризис в Белоруссии так, как это выгодно ей © РИА Новости, Нина Зотина

— Отдельно хотел спросить про ситуацию на польско-белорусской границе. Означает ли, что конфликта между страной НАТО и союзником России не может быть в принципе, или возможны варианты?

— Польша нарушила все возможные и невозможные уложения в области прав человека. Ввиду того, что Германия была обязана принять этот поток беженцев, поляки выступили даже в разрез с желаниями старшей страны по НАТО и Евросоюзу. Польша вечно считает защитником Запада от угрозы с Востока, но этот статус ей даже внутри НАТО никто не предавал. В переводе на русский язык, они оказались «папее Папы Римского». Это их личная инициатива. Их никто не просил вынуждать людей кидаться на колючую проволоку, а потом это все снимать, как во времена нацистов.

Попытка Польши переложить этот конфликт с себя на Лукашенко и даже на Россию — это манипулирование общественным сознанием. Я знаком с западной прессой, и я вижу, что эта попытка не прошла. Более того, еще до обострения на польско-белорусской границе я общался со страшим членом комиссии по обороне и безопасности Евросоюза Эрве Жювеном, и он сказал, что мы в этой комиссии уже устали от поляков и «новоевропейцев».

Да, Франция — это старая страна НАТО, что бы она ни говорила, но и Франция, и Германия не желают такого кризиса и искусственного обострения на границе. Зачем Польша это делает? Помимо того, чтобы потрепать Лукашенко нервы, в чем не отказывают себе ни Польша, ни США, (а в США есть закон, который позволяет убивать неугодных им политиков, и Лукашенко в этом списке, это не тайная информация), поляки пытаются получить дополнительные деньги из тех же американцев.

Экономика Польши — дотационная, особенно, после того, как им не удалась авантюра по снабжению Европы за счет американского СПГ в обход нашего «Северного потока — 2».

Кстати, предполагалось, что будет обязательное освоение территории Белоруссии под этот проект. Поляки строили глубоководный порт для газовозов из Штатов для снабжения всей Европы газом через польский терминал, и в том числе при помощи нитки, которая должна была проходить по территории Белоруссии. То есть план по свержению Лукашенко и превращения Белоруссии в натовскую страну был планом минобороны США. Им это не удалось, и слава богу.