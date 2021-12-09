По словам дипломата, Китай надеется, что все стороны будут двигаться навстречу друг другу, надлежащим образом выполнять Минские соглашения и как можно раньше добьются мира и спокойствия на Украине.
«Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу и выступал за урегулирование украинского кризиса мирными средствами путем политического диалога», — отметил Ван Вэньбинь.
Ранее, 7 декабря, состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи. Обсуждалась в том числе ситуация на Украине. Стороны подчеркнули важность соблюдения Минских соглашений и мирного урегулирования конфликта.
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Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила, что власти Украины предлагают обновленный вариант проекта перемирия в Донбассе.
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