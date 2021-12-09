КНР выступает за урегулирование конфликта в Донбассе путем политического диалога, заявил на брифинге 9 декабря официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь

Здравый смысл в погонах побеждает войну? Россия, США и Китай договариваются не воевать © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу и выступал за урегулирование украинского кризиса мирными средствами путем политического диалога», — отметил Ван Вэньбинь.

Ранее, 7 декабря, состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи. Обсуждалась в том числе ситуация на Украине. Стороны подчеркнули важность соблюдения Минских соглашений и мирного урегулирования конфликта.



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211209/1032842159.html лава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова,

Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила, что власти Украины предлагают обновленный вариант проекта перемирия в Донбассе.