Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена свидетельствуют о том, что тема членства Украины в НАТО может быть затронута не менее чем через 20 лет. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев

«Байден сказал, что Украина не будет членом НАТО, и я думаю, что будет принято консенсусное решение — лет 20 это не трогать. Также Украина не будет вступать в Европейский союз, потому что никто не возьмет на себя сейчас такую страну. Это не маленькая Албания», — заявил Карасев.

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Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена состоялись 7 декабря в онлайн режиме. В заявлении пресс-службы Кремля говорится, что украинская тематика преобладала. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.

Ранее политолог Алексей Якубин выразил мысль, что Путин мог обсуждать с Байденом идею создания некого канала переговоров по линии замгоссекретаря Виктории Нуланд и замглавы администрации президента Дмитрия Козака для урегулирования ситуации в Донбассе.