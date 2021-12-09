«Байден сказал, что Украина не будет членом НАТО, и я думаю, что будет принято консенсусное решение — лет 20 это не трогать. Также Украина не будет вступать в Европейский союз, потому что никто не возьмет на себя сейчас такую страну. Это не маленькая Албания», — заявил Карасев.
Он отметил, что Украину обходят новые газопроводы с Севера и Юга, поэтому Украина становится неинтересной для Европы и прежде всего Германии как транзитное государство. Однако с другой стороны, отметил Карасев, отсутствие экономического интереса к Украине со стороны США и Европы снимет напряженность вокруг минских соглашений.
Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена состоялись 7 декабря в онлайн режиме. В заявлении пресс-службы Кремля говорится, что украинская тематика преобладала. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.
Ранее политолог Алексей Якубин выразил мысль, что Путин мог обсуждать с Байденом идею создания некого канала переговоров по линии замгоссекретаря Виктории Нуланд и замглавы администрации президента Дмитрия Козака для урегулирования ситуации в Донбассе.