Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Белоруссии, Минск вправе также провести учения у ее границ, сказал госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передает БЕЛТА 8 декабря

«Белорусскую армию надо сдерживать». Почему Минск сменил отношение к войне на Украине © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

По его словам, Украина берет пример с Запада и пытается проводить учения под видом борьбы с незаконной миграцией.

«Почему-то украинское руководство их решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты. Наверное, смотрят на поляков, как те борются с мигрантами, применяя водометы, слезоточивый газ. Хорошо, что не дошло до огнестрельных средств применения. Это может привести к локальному конфликту. Очень бы этого не хотелось», — заявил Вольфович.

Он указал, что в таком случае Белоруссии придется взять пример с украинских коллег и тоже провести учения вблизи границы.

Ранее, 4 декабря, вертолет Украины нарушил государственную границу Белоруссии в воздушном пространстве в районе пункта пропуска Новая Рудня. Военному атташе Украины вручили ноту протеста.