Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 7 декабря в своем Facebook объявил о прекращении всяческого лечения в военном госпитале в Гори, куда его ранее перевели из тюремной больницы

Ясько заявила о «психотропных пытках» над Саакашвили © Ян Доброносов/Facebook

По его словам, он подвергся наказанию после появления в сети видео, на котором он бьет по медицинской аппаратуре, к которой его пытались подключить без его согласия. Он уточнил, что реакция тюремщиков последовала после того, как Служба государственного инспектора Грузии оштрафовала министерство юстиции республики и Специальную пенитенциарную службу за размещение того видео, нарушающего закон «О защите персональных данных».

В результате, указал Саакашвили, приехавшую к нему мать продержали на улице четыре часа и не дали увидеться с ней. Также к нему не смог пройти его лечащий врач Николоз Кипшидзе, но после вмешательства администрации больницы медику все же позволили навестить пациента.

В ноябре Саакашвили пригрозил отказаться от таблеток, если к нему в госпиталь не допустят депутатов парламента республики. Он выразил возмущение, что к нему уже неделю не пускают грузинских парламентариев, и пожаловался на то, что сотрудники Службы государственной безопасности республики «терроризируют» местных медиков, обыскивая и допрашивая их.