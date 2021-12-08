При всех поводах критиковать президента Турции Тайипа Эрдогана России не следует ухудшать с ним отношения, отметил в интервью Украина.ру капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев

«Символ краха Османской империи». Когда Эрдоган признает Крым российским © AFP, Pavel Golovkin / POOL

Поэтому, несмотря на политические амбиции Эрдогана и его заявления о принадлежности Крыма Украине, Россия и Турция должны поддерживать отношения, учитывая взаимные интересы, пояснил он.



Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211207/1032816284.html можем и должны учитывать взаимные интересы.

«Необходимо стараться минимизировать военное сотрудничество Киева и Анкары — используя заинтересованность Турции в развитии военно-технического сотрудничества с Россией в области ПРО, ПВО, авиастроении, в космической отрасли, в экономических проектах, в том числе в развитии атомной энергетики, и тому подобное», — отметил Горбачев.

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Ранее президент Турции предложил Анкару в качестве переговорной площадки по конфликту в Донбассе.