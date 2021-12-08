Согласно конвенции Монтрё, Турция является главным стражем проливов Босфор и Дарданеллы — ворот в Черное море, следовательно, она гарант существующего статус-кво, подчеркнул эксперт.
Поэтому, несмотря на политические амбиции Эрдогана и его заявления о принадлежности Крыма Украине, Россия и Турция должны поддерживать отношения, учитывая взаимные интересы, пояснил он.
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«Необходимо стараться минимизировать военное сотрудничество Киева и Анкары — используя заинтересованность Турции в развитии военно-технического сотрудничества с Россией в области ПРО, ПВО, авиастроении, в космической отрасли, в экономических проектах, в том числе в развитии атомной энергетики, и тому подобное», — отметил Горбачев.
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Ранее президент Турции предложил Анкару в качестве переговорной площадки по конфликту в Донбассе.