Украина продолжает провоцировать своих кураторов, это вызывает у Российской Федерации озабоченность. Об этом 7 ноября заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит агентство «РИА Новости»

Россия внесет предложение о нерасширении НАТО - Лавров © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«США пытаются выставить дело таким образом, будто РФ должна прекращать режим огня, при этом хвалят киевский режим», — сказал Лавров.

Также он заявил, что руководство Украины «меняет свою позицию несколько раз на дню, это поток сознания».

По словам Лаврова, российская сторона изложит свою позицию по Украине в запланированной беседе президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. А именно будет сказано о необходимости выполнять Минские соглашения Киевом.

«Еще раз подчеркну, сегодня будет у нас важное событие в отношениях — телефонный контакт между президентами Путиным и Байденом. Мы, безусловно, будем очень четко излагать наши подходы к украинскому урегулированию, к необходимости заставить киевский режим выполнять свои прямо записанные черным по белому обязательства в рамках минского комплекса мер», — констатировал Лавров.