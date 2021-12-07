«Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров — уж, конечно, не со стороны американских военных. Эта была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения, — заявил он на брифинге.
Кирби отметил, что ситуации, когда два самолета оказываются на одной высоте, случаются «тысячи раз» по всему миру, а российская сторона «гиперболизирует», говоря об инциденте, которого не было.
Утром 3 декабря пассажирский лайнер Тель-Авив — Москва был вынужден изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с американским самолетом-разведчиком.
Борт НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут и не отвечал на запросы органов обслуживания воздушного движения.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что действия Военно-воздушных сил США и их союзников по НАТО создают угрозу гражданской авиации.