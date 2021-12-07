Американский самолет-разведчик не представлял опасности для пассажирского авиалайнера, летевшего из Тель-Авива в Москву над Черным морем. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщило агентство РИА Новости 6 декабря

«Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров — уж, конечно, не со стороны американских военных. Эта была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения, — заявил он на брифинге.

«Оттолкнуть НАТО далеко от границ России». О чём будут говорить Путин и Байден © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Утром 3 декабря пассажирский лайнер Тель-Авив — Москва был вынужден изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с американским самолетом-разведчиком.

Борт НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут и не отвечал на запросы органов обслуживания воздушного движения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что действия Военно-воздушных сил США и их союзников по НАТО создают угрозу гражданской авиации.