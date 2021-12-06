«Почему Банковая не использовала такой прекрасный повод для рекламы вакцинации как прививка первой леди? У меня есть 2 версии. Но подожду их варианта ответа», — отреагировал представитель СМИ Денис Иванеско

Тайна вакцинации или политика? Банковая отказалась раскрыть прививочный статус Зеленской
© Офис президента Украины

Соратник Тимошенко признался в теплых чувствах к Гитлеру
Соратник Тимошенко признался в теплых чувствах к Гитлеру
© Открытые источники
Только за прошедшие сутки на Украине выявлено почти 4,5 тысячи новых больных COVID-19, а умерло за день около 240 человек.

Пиковые значения заболеваемости держатся с октября. Всего же за весь период пандемии коронавирусом в стране переболело 3,5 млн граждан, из них 88,5 тысяч погибло.

Привито, по данным Минздрава, 13,7 млн человек. В то же время специалисты утверждают, что количество желающих получить укол от вируса остается низким, отдельные граждане просто купили сертификаты.

Для таких открылся кабинет анонимной вакцинации, где не спрашивают паспорт, и имя можно назвать любой. Возможно, предполагают отдельные эксперты, в этом и кроется секрет прививки Зеленской.