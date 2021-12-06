Представительство главы украинского государства Владимира Зеленского не ответило на вопрос журналистов о том, была ли привита от коронавируса первая леди Елена Зеленская. Об этом свидетельствует ответ Офиса президента агентству «Украинские новости», опубликованный 6 декабря

«Почему Банковая не использовала такой прекрасный повод для рекламы вакцинации как прививка первой леди? У меня есть 2 версии. Но подожду их варианта ответа», — отреагировал представитель СМИ Денис Иванеско.

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Пиковые значения заболеваемости держатся с октября. Всего же за весь период пандемии коронавирусом в стране переболело 3,5 млн граждан, из них 88,5 тысяч погибло.

Привито, по данным Минздрава, 13,7 млн человек. В то же время специалисты утверждают, что количество желающих получить укол от вируса остается низким, отдельные граждане просто купили сертификаты.

Для таких открылся кабинет анонимной вакцинации, где не спрашивают паспорт, и имя можно назвать любой. Возможно, предполагают отдельные эксперты, в этом и кроется секрет прививки Зеленской.