«Почему Банковая не использовала такой прекрасный повод для рекламы вакцинации как прививка первой леди? У меня есть 2 версии. Но подожду их варианта ответа», — отреагировал представитель СМИ Денис Иванеско.
Только за прошедшие сутки на Украине выявлено почти 4,5 тысячи новых больных COVID-19, а умерло за день около 240 человек.
Пиковые значения заболеваемости держатся с октября. Всего же за весь период пандемии коронавирусом в стране переболело 3,5 млн граждан, из них 88,5 тысяч погибло.
Привито, по данным Минздрава, 13,7 млн человек. В то же время специалисты утверждают, что количество желающих получить укол от вируса остается низким, отдельные граждане просто купили сертификаты.
Для таких открылся кабинет анонимной вакцинации, где не спрашивают паспорт, и имя можно назвать любой. Возможно, предполагают отдельные эксперты, в этом и кроется секрет прививки Зеленской.