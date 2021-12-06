В 2022 году, предсказывала Ванга, мир денег и ресурсов поделит людей на две части: бедных и богатых. При этом сами финансы тоже потекут по двум потокам: к востоку и западу и в обратном направлении. И то и другое, по мнению предсказательницы, может обернуться для жителей планеты, украинцев в том числе, финансовыми потрясениями.
Коронавирусу болгарская ясновидящая обещала угасание в наступающем году, утверждая, что людей перестанет страшить эта болезнь, благодаря прививкам и коллективному иммунитету.
А вот конкретно для Украины, передают местные СМИ, ясновидящая обещала твердость на пути к цели и достижение результата, несмотря на все скитания.
«Выдержала то, выдержит и это. Страна будет меняться, но останутся те же люди», — цитирует Вангу Нyser. Правда даже такое «оптимистическое» видение будущего разделили не все украинцы.
«Как люди те же? Те же клоуны что ли?», «А цель-то собственно какая? Нет, просто если Ванга этого не сказала, то теперь узнать точно не у кого», «Какое страшное предсказание, что есть реально ничего не измениться?», — написали пользователи.