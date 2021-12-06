Болгарская ясновидящая Ванга, умершая в 1996 году, успела дать довольно много предсказаний о будущем. В том числе спрогнозировать жизнь отдельных стран на многие годы вперед. Что именно она ждала для Украины, 6 декабря написал Нyser

Соратник Тимошенко признался в теплых чувствах к Гитлеру © Открытые источники

Коронавирусу болгарская ясновидящая обещала угасание в наступающем году, утверждая, что людей перестанет страшить эта болезнь, благодаря прививкам и коллективному иммунитету.

А вот конкретно для Украины, передают местные СМИ, ясновидящая обещала твердость на пути к цели и достижение результата, несмотря на все скитания.

«Выдержала то, выдержит и это. Страна будет меняться, но останутся те же люди», — цитирует Вангу Нyser. Правда даже такое «оптимистическое» видение будущего разделили не все украинцы.

«Как люди те же? Те же клоуны что ли?», «А цель-то собственно какая? Нет, просто если Ванга этого не сказала, то теперь узнать точно не у кого», «Какое страшное предсказание, что есть реально ничего не измениться?», — написали пользователи.