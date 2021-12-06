Для противостояния России в случае ее «вторжения» на Украину США следует переместить штаб армии из Германии в Польшу, а также разместить в Восточной Европе бронетанковый корпус. Об этом заявил американский аналитик по вопросам национальной безопасности Дэниел Гур в статье на портале 19fortyfive

Аналитик отметил, что сейчас РФ способна разместить значительные силы на восточном фланге НАТО, а Вашингтон, после вывода части войск и вооружений из Восточной Европы, находится в ослабленном положении.

«Москва заключила военный союз с Беларусью, что создает угрозу Сувалкскому коридору, единственному сухопутному маршруту между странами Балтии и остальной частью альянса НАТО. Это делает нападение России на одного из ее восточных соседей наиболее вероятным случаем войны с участием Соединенных Штатов», — заявил Гур.

Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko

Также Гур заявил о необходимости перенести штаб-квартиру армии США в Европе из Германии в Варшаву, а кроме того, на постоянной основе развернуть в Польше новую армейскую бронетанковую бригаду или тяжелый бронетанковый корпус и ускорить продажи современных американских систем вооружения членам НАТО, в частности Польше.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что кампания в западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину призвана оправдать дальнейшее военное присутствие НАТО в этой стране. Захарова подчеркнула, что военные поставки НАТО Украине делают этот блок соучастником преступлений, совершаемых против мирных жителей Украины.