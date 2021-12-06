Аналитик отметил, что сейчас РФ способна разместить значительные силы на восточном фланге НАТО, а Вашингтон, после вывода части войск и вооружений из Восточной Европы, находится в ослабленном положении.
«Москва заключила военный союз с Беларусью, что создает угрозу Сувалкскому коридору, единственному сухопутному маршруту между странами Балтии и остальной частью альянса НАТО. Это делает нападение России на одного из ее восточных соседей наиболее вероятным случаем войны с участием Соединенных Штатов», — заявил Гур.
Аналитик призвал власти США разместить в Восточной Европе высокоточные оперативно-тактические ракеты PrSM (Precision Strike Missile), ударные комплексы Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) и Future Vertical Lift (FVL), танки M1 Abrams, модернизированные самоходные установки Paladin, автомобили Joint Light Tactical Vehicle.
Также Гур заявил о необходимости перенести штаб-квартиру армии США в Европе из Германии в Варшаву, а кроме того, на постоянной основе развернуть в Польше новую армейскую бронетанковую бригаду или тяжелый бронетанковый корпус и ускорить продажи современных американских систем вооружения членам НАТО, в частности Польше.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что кампания в западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину призвана оправдать дальнейшее военное присутствие НАТО в этой стране. Захарова подчеркнула, что военные поставки НАТО Украине делают этот блок соучастником преступлений, совершаемых против мирных жителей Украины.
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