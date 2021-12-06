Депутат заявил, что Украина «впадает в некую истерию, как только появляются очередные новости о "Северном потоке — 2"».
«Учитывать мнение Украины против запуска газопровода никто не будет, зима ожидается очень морозной, и Европе очень нужен газ. Германия понимает важность объекта и стремится стать энергетически независимой», — сказал Белик.
Депутат подчеркнул, что Германия не заинтересована в затягивании сроков сертификации «Северного потока — 2». Он указал, что при запуске газопровода Германия может стать крупнейшим игроком на газовом рынке Европы.
По его словам, Германия после запуска СП-2 сможет обойти Украину, которая в лучшие времена прокачивала в страны ЕС свыше 100 млрд куб. м российского газа в год.
«Украина постоянно пытается громогласно заявить своё мнение на происходящее, только это выглядит нелепо, потому что у Украины нет права вмешиваться в дела Евросоюза по газу», — заключил Белик.
Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко назвал издевательством Федерального сетевого агентства Германии разрешить оператору газопровода «Северный поток — 2» создать немецкую дочернюю компанию.