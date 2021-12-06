Украинская сторона всегда истерично реагирует на новости о «Северном потоке — 2» (СП-2), а в реальности ее выпады никто всерьез не воспримет, сказал в комментарии RT 5 декабря член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик

«Северный поток - 2» останавливать поздно - немецкий дипломат © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Учитывать мнение Украины против запуска газопровода никто не будет, зима ожидается очень морозной, и Европе очень нужен газ. Германия понимает важность объекта и стремится стать энергетически независимой», — сказал Белик.

Депутат подчеркнул, что Германия не заинтересована в затягивании сроков сертификации «Северного потока — 2». Он указал, что при запуске газопровода Германия может стать крупнейшим игроком на газовом рынке Европы.

По его словам, Германия после запуска СП-2 сможет обойти Украину, которая в лучшие времена прокачивала в страны ЕС свыше 100 млрд куб. м российского газа в год.

«Украина постоянно пытается громогласно заявить своё мнение на происходящее, только это выглядит нелепо, потому что у Украины нет права вмешиваться в дела Евросоюза по газу», — заключил Белик.

Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко назвал издевательством Федерального сетевого агентства Германии разрешить оператору газопровода «Северный поток — 2» создать немецкую дочернюю компанию.