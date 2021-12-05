Российский юморист Максим Галкин необычным способом решил поздравить себя с именинами и в неожиданном месте увековечил героев мультсериалов Уолта Диснея. Фото он 5 декабря поделился в Instagram

«Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Уолта Диснея! Вот решил поздравить нас всех с юбилеем классика. Да и у меня сегодня именины», — написал Галкин.

Юморист выложил в Instagram фото педикюра. Ногти больших пальцев ног мастер украсил ему наклейками с Микки-Маусом и Гуфи из мультфильмов Диснея.

Хотел как лучше? Галкин «сдал» реальную прическу Пугачевой © Алла Пугачева/Инстаграм

«Отлично», «Это п…. Куда мир катится», «Интересна реакция Аллы Борисовны», «Это одна из частей тела для поздравлений… другие будут? Впереди ещё много праздников!», «Правильно, все американское "к ногтю"», «Максим не показывайте такие вещи, Алла Борисовна не любит такие вещи, вспомните, за что она выгнала Филиппа Киркорова», — указали комментаторы.

В браке с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева пробыла с 1994 по 2005 год. Максим Галкин стал ее пятым официальным мужем в декабре 2011 года. У пары двое детей, родившихся благодаря суррогатной матери, — двойняшки Гарри и Лиза.