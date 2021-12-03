Глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко обвинил президента США Джо Байдена в том, что тот работает на Москву в вопросе газопровода «Северный поток-2». Его слова прозвучали в интервью BBC, обнародованном 3 декабря на Youtube

По словам Витренко, проблема в том, что много бизнесменов и политиков в Германии и даже в Соединенных Штатах хотят какой-то договоренности с Россией, хотят, чтобы «Северный поток-2» был запущен.

«К сожалению, Конгресс принимает законы, которые обязывают администрацию, исполнительную ветвь власти, вводить действенные санкции на оператора «Северного потока-2», но администрация Байдена использовала свое право на исключение из этого правила, не использовала наиболее действенные санкции», — заявил глава «Нафтогаза».

«Вряд ли случайно». Как «агенты России» в Вашингтоне и Берлине тормозят ввод в строй «Северного потока — 2» © РИА Новости, Михаил Палинчак / Перейти в фотобанк

«Можно сказать, что строительство «Северного потока-2» возобновилось на следующий день после того, как Байден стал президентом», — сокрушается Витренко.

По его словам, россияне понимали, что администрация президента Трампа введет действенные санкции и остановит «Северный поток-2».