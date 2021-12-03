По словам Витренко, проблема в том, что много бизнесменов и политиков в Германии и даже в Соединенных Штатах хотят какой-то договоренности с Россией, хотят, чтобы «Северный поток-2» был запущен.
«К сожалению, Конгресс принимает законы, которые обязывают администрацию, исполнительную ветвь власти, вводить действенные санкции на оператора «Северного потока-2», но администрация Байдена использовала свое право на исключение из этого правила, не использовала наиболее действенные санкции», — заявил глава «Нафтогаза».
Он выразил сожаление в связи с тем, что «это произошло сразу после инаугурации нового президента США Байдена».
«Можно сказать, что строительство «Северного потока-2» возобновилось на следующий день после того, как Байден стал президентом», — сокрушается Витренко.
По его словам, россияне понимали, что администрация президента Трампа введет действенные санкции и остановит «Северный поток-2».