Пенсионная система на Украине работает таким образом, что накоплений точно не хватит даже на несколько лет на самые простые нужды. Такое мнение 3 декабря выразил президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко в комментарии украинским «Вестям»

«В лучшем случае, эта программа заработает через 10-15 лет. И даже если будет запущена, те 2% которые запланированы — это ничтожные средства… Даже если исходить из того, что не будет девальвации, у среднего украинца накопится, допустим, 100 тыс. грн (около 280 тыс. руб. — ред.). А это совсем небольшие деньги», — поясняет эксперт.

На оставшуюся жизнь, по его словам, если исходить из украинских цен, понадобится не меньше миллиона гривен. Но миллион при этих условиях накопить не получится.

Охрименко: последний шанс спасти «Мотор Сич» упущен © Facebook, Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве

В государственном бюджете Украины на 2022 год на пенсии расходы заложены в размере 200,6 млрд грн (около 500 млрд рублей).

Ранее Национальный банк Украины сообщил, что предприятия всех секторов экономики страны прогнозируют дальнейший рост цен на продукцию и услуги из-за подорожания сырья, материалов и товаров поставщиков.