«В лучшем случае, эта программа заработает через 10-15 лет. И даже если будет запущена, те 2% которые запланированы — это ничтожные средства… Даже если исходить из того, что не будет девальвации, у среднего украинца накопится, допустим, 100 тыс. грн (около 280 тыс. руб. — ред.). А это совсем небольшие деньги», — поясняет эксперт.
На оставшуюся жизнь, по его словам, если исходить из украинских цен, понадобится не меньше миллиона гривен. Но миллион при этих условиях накопить не получится.
Он напомнил, что из уплаченных налогов при накопительной системе пенсий предлагается направлять 2% от суммы зарплаты. Дополнительно взносы в размере 2% от заработной платы будут перенаправляться человеку из сумм единого социального взноса, оплаченные работодателем.
В государственном бюджете Украины на 2022 год на пенсии расходы заложены в размере 200,6 млрд грн (около 500 млрд рублей).
Ранее Национальный банк Украины сообщил, что предприятия всех секторов экономики страны прогнозируют дальнейший рост цен на продукцию и услуги из-за подорожания сырья, материалов и товаров поставщиков.