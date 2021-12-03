Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко проинспектировал новые вагоны «Укрзализныци» перед их запуском на маршруты. Об этом 2 декабря сообщила компания в своем Facebook

Тищенко отметился хулиганским поступком в Раде — видео © Facebook, Николай Тищенко

Тищенко, который является зампредседателя транспортного комитета Верховной Рады, отметил «качество и удобство нового подвижного состава».

Участие нардепа в «ревизии» вагонов насмешило украинцев.

«Противно смотреть! Пиар за счет налогоплательщиков», «Стыд», «Циркус максимус», «Тищенко, проезд в этом вагоне будет не 80грн, а 800 минимум. Смотри с гречкой не перепутай», «Клоунада», «Каждый должен заниматься своим делом. Если ты ресторатор, так будь и дальше ресторатором. Нечего лезть не в свое дело! Тищенко даже говорить грамотно не умеет, не то чтобы руководить таким гигантом как "Укрзализныця"», «Хоспаде! Пропала дорога! Только не Коля», «Жаль железнодорожников, которые как сотрудники госпредприятия вынуждены терпеть такую "инспекцию"», «Лицо перепуганное. Коле, наверное, не сказали, что это и где он находится», «Ну-ну, все могут пиариться на деньги налогоплательщиков… Вместо работы разводят клоунаду», — написали пользователи в комментариях к материалу.

В октябре Тищенко в кулуарах Рады рассказал, по каким ценам покупает продукты на одном из самых дорогих рынков Киева. Он заявил, что отдает предпочтение овощам и говядине, которую в последний раз якобы покупал от 50 до 70 гривен (130-190 рублей), а «можно было купить и по 20 гривен (53 рубля — ред.)». Это заявление не прошло мимо продавцов. Так, один из столичных пабликов опубликовал фото с рынка, на котором возле мясных обрезков стоит табличка «Для Тищенко — 20 грн».

При этом Украинский клуб аграрного бизнеса в том же октябре сообщал, что стоимость говядины на украинском рынке побила все рекорды. Цена мяса достигала 255 гривен (почти 700 рублей) за килограмм. Причиной стремительного роста цен называют уменьшение поголовья крупного рогатого скота.