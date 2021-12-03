Офис генпрокурора Украины проведет ревизию более 200 дел, в которых фигурируют компании «из орбиты влиятельного человека». Об этом на своей странице в Facebook 2 декабря сообщила генпрокурор страны Ирина Венедиктова

Генпрокурор отметила, что в условиях общественного и политического шторма Офис генпрокурора не должен «отсиживаться в стороне».

«В то время, когда политики спорят между собой в зале украинского парламента или телевизионных шоу, мы на наших рабочих местах поспорим языком процессуальных документов. Повторюсь и подчеркну — я никого не называю мятежником, олигархом или правонарушителем, но я имею право в столь острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и т.д.», — написала Венедиктова.

«Переворот» и вражда с Ахметовым: что мировые СМИ написали о пресс-марафоне Зеленского © скриншот видео Офіс Президента України Рината Ахметова.

Венедиктова отметила, что, согласно поверхностной оценке, в отношении этих компаний уже возбуждено более 200 дел.

По ее словам, ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен. Венедиктова добавила, что войдет в группы прокуроров в основных и наиболее резонансных делах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил о том, что владеет информацией о готовящемся госперевороте, к участию в котором планировалось привлечь Ахметова.