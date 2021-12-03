Как только на Украине заговорили о национализации коммерческого газа, который находится в хранилищах, коммерческие собственники украинского газа сразу же стали его активно продавать по космическим ценам. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: кто он © Нина Зотина Геннадий Труханов заявил, что не исключает возможные веерные отключения света в городе, поэтому призвал представителей медицинской сферы оснастить свои учреждения специальными кислородными концентраторами. Мэр Киева Виталий Кличко тоже заявлял о высокой вероятности веерных отключений электроэнергии.

«Продавать по космическим сегодняшним ценам, выкачивать из газовых хранилищ, продавать по коммерческим контрактам за рубеж. Поскольку решение о национализации быстро принято не будет, я думаю, что они успеют выкачать свой газ», — указал эксперт.

Даже если бы Россия пошла на полный объём, который может дать электроэнергию, а Белоруссия начала бы поставлять электроэнергию на Украину, всё равно энергии Украине бы не хватило, потому что существуют технические ограничения. По перетокам нельзя взять столько, сколько Украине нужно, подчеркнул Царев.

Проблема с энергетикой на Украине состоит в том, что грядущие веерные отключения — это полбеды. Если не будут работать теплоэлектростанции, они не будут подавать горячую воду. И воду на отопление не будут подавать тоже. А впереди зима и морозы. Всё это может привести к катастрофе в ЖКХ, поэтому тепло надо как-то запускать, уверен политик.

Единственное, что может сейчас спасти Украину — это прямой договор на покупку газа в Российской Федерации, заключил собеседник издания.

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