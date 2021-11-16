Ситуация в украинской энергетике близка к катастрофе: 90% мощностей государственных теплоэлектростанций остановлены. Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявляет, что страна находится в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт угля и постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа

Олег Царев: кто он © Нина Зотина Олег Царёв.

— Олег, президент Владимир Зеленский уверяет, что «всё под контролем», а нынешний кризис в украинской энергетике абсолютно рукотворен. Виновными назначил олигархические структуры и средства массовой информации. По Вашему мнению, кто виноват в сложившейся ситуации и что делать?

— Зеленский озвучивает то, о чём ему докладывает премьер-министр Шмыгаль. А Шмыгаль его уверяет, что все под контролем, что никаких отключений не будет, что всё хорошо. Надо понимать, чем руководствуется Шмыгаль. На Украине власть часто меняется. Захожу я как-то к одному министру, его только назначили. Он сидит, поглаживает ручки своего кресла. Спрашиваю: "дружище, как ты? А он в ответ: ну как? Уже второй день на работе, но ещё ничего не заработал. А время идет". Вот так.

Министры, тем более, премьер-министры, каждый день на работе, они даже в отпуск не ходят, потому что это возможность решать свои вопросы. И речь идёт об очень больших деньгах. Но рано или поздно возникает ситуация, которую я называю «пристегните ремни». Это значит, что к креслу надо ремни пристегивать, чтобы тебя не снесли. И ты будешь вешать лапшу на уши, будешь изворачиваться, юлить, затягивать. Каждый день пребывания на посту — это большие деньги. И понятно, что Шмыгаль, провалив ситуацию с энергетикой, будет до последнего момента создавать Зеленскому иллюзию. А Зеленский, не имея ни инженерного, ни экономического образования, сам ничего проверить не может.

Ситуация в энергетике Украины действительно сложная. И что бы сейчас Украина ни делала, избежать веерных отключений электроэнергии не удастся. Могут спасти только прямые контракты на поставку газа с Российской Федерацией.

С одной стороны, есть резерв у Белоруссии, она может вдвое нарастить подачу электроэнергии. И, как сказал Лукашенко, если Зеленский ему лично позвонит, то он даст добро на увеличение объёма. Но даже этот увеличенный объём не спасёт Украину. Дефицит по электроэнергии гораздо больший.

Да, есть неплохие запасы газа. Больше, чем в прошлом году, и, если подходить формально, то вроде бы газа должно было хватить. Но этого газа хватит только на «Теплокоммунэнерго», на муниципальные государственные котельные. А на предприятия уже не хватит.

Стали говорить о национализации коммерческого газа, который находится в газовых хранилищах. И как только об этом заговорили, сразу же коммерческие собственники украинского газа стали его активно продавать. Продавать по космическим сегодняшним ценам, выкачивать из газовых хранилищ, продавать по коммерческим контрактам за рубеж. Поскольку решение о национализации быстро принято не будет, я думаю, что они успеют выкачать свой газ. Даже если бы Россия пошла на полный объём, который может дать электроэнергию, а Белоруссия начала бы поставлять электроэнергию на Украину, всё равно энергии Украине бы не хватило, потому что существуют технические ограничения. По перетокам нельзя взять столько, сколько Украине нужно.

Замминистра энергетики рассказал, откуда Украина возьмет газ в случае дефицита © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

То есть, они считают, что проблемы на Украине — это одно, а проблемы в Крыму — это совсем иное. Они считают, что поставлять воду жителям Крыма — это вообще что-то запредельное, это катастрофа! И заключать прямые договора с Россией на покупку газа, по их мнению, — катастрофа тоже.

Но единственное, что может сейчас спасти Украину — это прямой договор на покупку газа в Российской Федерации. Все украинские ТЭЦ легко переводятся с угля на газ. У всех есть такая возможность. Да, это дороже. Да, надо будет компенсировать ТЭЦ разницу между углём и газом. Но тогда будет и тепло в батареях, и электроэнергия. Это единственная возможность спасти Украину.

— Украина на это не пойдёт, там сейчас руководствуются принципом «главное — иметь в наличии светлый образ врага». И врагом назначена Россия. Замминистра энергетики заявляет, что Россия ведёт с Украиной энергетическую войну. Энергетика на Украине тесно связана с политикой. Недавно на Украине прошёл «министропад», ушли в отставку несколько вице-премьеров, ряд министров. Но министр энергетики и люди, которые курируют эту сферу, остаются на своих местах. У них всё хорошо, хотя ситуация крайне сложная. Почему так? Существует версия, что Зеленского сейчас пытаются убрать руками олигархов. Точнее, руками олигарха Рината Ахметова. Как Вы это прокомментируете?

— В какой-то момент времени Зеленский «пережал». У него была иллюзия того, что он всё взял под свой контроль, убрал Авакова, создал вертикаль власти, блокировал Конституционный суд, принял закон об олигархах. СНБО начал выносить абсолютно незаконные решения, и Конституционный суд эти решения не может заблокировать. Но в какой-то момент всё стало сыпаться, потому что Зеленский действительно «пережал». Украина — это, с одной стороны, колония, и она должна чётко выполнять команды метрополии. Зеленский заигрался. Заигрался с Соединёнными Штатами.

Он убирал ставленников США в государственных монополиях, убирал их из наблюдательных советов. Он со скандалом назначил Витренко (глава «Нафтогаза»). Не все решения, которые спускались на Зеленского, он исполнял. Поэтому он потерял поддержку метрополии.

Зеленский рассказал об отключении света на Украине © СС0, pixabay

Украина — олигархическая страна, и президент должен быть арбитром, он не может перетягивать одеяло на себя. А Зеленский пошёл по тому же пути, что и Пётр Порошенко: он стал делать из себя олигарха, начал конкурировать с олигархами в тех областях, где они зарабатывали. И поставил под угрозу само их существование. Сейчас сложилась такая ситуация, что ни Соединенные Штаты, ни олигархи, ни Пинчук, ни Ахметов, ни многие другие не заинтересованы в том, чтобы Зеленский был сильным. Все работают на его ослабление.

— Чем это может закончиться? Ведь президенты на Украине приходят и уходят, а Ахметов — остаётся. Переиграет ли Ахметов Зеленского?

— Зеленский и Офис президента поняли, что заигрались, и сейчас они ведут сепаратные переговоры с Соединенными Штатами, готовы идти на любые их условия, чтобы вернуть поддержку США. Зеленский ведёт кулуарные переговоры и с депутатами, которые вошли в группу Разумкова, и с Ахметовым. Пытаются с каждым договориться.

Им бы, конечно, надо было заниматься этим раньше, не доводить до такой ситуации. Всё зависит от того, насколько они сейчас готовы делиться властью и деньгами. Если готовы, то, вполне возможно, что готовы и сдавать свои позиции. Тогда Зеленский может досидеть до конца президентского срока. Но Соединенные Штаты, с одной стороны, хотят снять не очень лояльного Зеленского, который изначально был для них таким. С того момента, когда команда Коломойского, Зеленского, поддержала Джулиани, фактически поддержала Трампа, они вышли из доверия у команды Байдена. И США настроены на то, чтобы Зеленского поменять.

С другой стороны, американцы боятся, что пертурбации, которые сейчас будут на Украине, приведут к безвластию, и этим на фоне энергетического кризиса может воспользоваться Российская Федерация, восстановив своё влияние на Украине. Я думаю, что все эти поездки вип-чиновников Соединённых Штатов в Россию, все переговоры — это попытки успокоить РФ. Они нацелены на то, чтобы Россия сейчас ничего не предпринимала.

— Как сказал один из экспертов-американистов, Рафаэль Ордуханян, США пытаются убаюкать Россию.

— Совершенно верно.

— Возвращаясь к энергетическому кризису на Украине. Чем всё это может завершиться в итоге? Сейчас это, своего рода, оружие против Зеленского. Но насколько далеко может зайти эта битва? Обычным людям, украинцам, к чему стоит готовиться в этой связи? К слову говоря, синоптики обещают, что грядущая зима на Украине будет не такой холодной, как предыдущая, но, тем не менее, это зима.

— Веерные отключения будут. И что бы Украина ни делала, если она не подпишет прямых договоров на поставку газа, веерных отключений не избежать. Но это не катастрофа. Я был в Луганске, в Донецке, когда там отключили электроэнергию. Стала пропадать мобильная связь. На третий день разрядились аккумуляторы на вышках, и вся мобильная связь исчезла. Перестали работать насосы, которые подают воду. Исчезло и отопление. Всё встало. У нас вся жизнь завязана на электроэнергии. Нет электроэнергии — начинается катастрофа. Такого на Украине не будет.

Будут отключения. Как только доходит до ситуации, когда электроэнергии не хватает и падает мощность — дальше уже работают не политики, не министры, а инженеры, у которых чёткие инструкции ещё с советского времени. И им всё равно, кто им будет звонить, какие команды давать. Они будут чётко работать по тем инструкциям, которые у них есть. Будут отключать потребителей по группам, по часам. Но атомные станции работают. Советский Союз оставил Украине великолепное наследие.

То есть, тотального отключения электроэнергии не будет. Но будут перебои. Вопрос в продолжительности отключений. На 2 часа, на 6, на 12 — вот об этом идёт речь.

— Есть уже проблемы и с отоплением, сейчас даже многие киевляне жалуются, что в квартирах очень холодно. Я уже не говорю о ситуации в регионах, где всё традиционно намного сложнее.

— С отоплением проблемы есть и будут. К сожалению, во многих маленьких городах, начиная ещё со времён президентства Ющенко, начало выходить из строя центральное отопление. В небольших городах, таких как Никополь, Марганец, уже давно разрешено устанавливать отдельные котельные на каждую квартиру. Я думаю, что этот период распада и стагнации будет продолжаться. После маленьких городов начнут разрешать устанавливать индивидуальные котельные в каждой квартире в больших городах. И, чем дальше будет длиться процесс деиндустриализации и распада, тем сильнее это будет сказываться на жилищно-коммунальной сфере.

— Еще один вопрос, который хотелось бы с Вами обсудить, не касается энергетики, но, тем не менее, он не менее важен и актуален. Украина продолжает наращивать свою военную мощь. И делает это традиционно чужими руками. На днях посол Украины в Великобритании сообщил о том, что Киев и Лондон подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в военно-морской сфере. Речь идет о выделении кредита Украине на более, чем 1,5 миллиарда фунтов. Как Вы прокомментируете данный шаг? И как, по-Вашему, на всё это должна реагировать Российская Федерация?

— 1,7 миллиардов фунтов… Представьте себе, что стоит такая большая-большая кастрюля на больших газовых горелках. И температура воды в ней — это температура взаимоотношений Украины с Россией. На Украину завезли «Джавелины», турецкие беспилотники. Мы это «съели». Ведь только завезли, не применили. Вот если бы применили — тогда да, а так — только завезли. Ну и ладно.

Глава ЛНР раскрыл детали переговоров с Киевом о возобновлении поставок угля на Украину © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк Андрея Косяка в ССКК Луганска. Задержали, да, но не убили же, не расстреляли, может выдадут. Давайте будем работать с наблюдателями международными, может быть, они надавят на Украину, может, таки выдадут.

Каждый раз Украина играет на таком пианино. Смотрят: здесь уже много добавили — давайте сделаем провокацию в Крыму. В Крыму не получается — давайте что-нибудь еще сделаем. Температура медленно повышается.

Теперь у нас турецкий беспилотник вроде бы был применен на Украине. Но, по данным ДНР, нет пострадавших, и они этот случай не зафиксировали. Говорят: «да, применили, но у нас же пострадавших нет», и, вроде как, не смогли зафиксировать, и, вроде как, видео не из Донецка, а, вроде как, из Сирии. Но Украина говорит, что они применили, поэтому ситуация такая неоднозначная. Да, мы будем говорить, что они нарушили, они признали, но мы-то внутри понимаем, что не было этого случая. Поэтому давайте тоже об этом не будем, не будем принимать какие-то меры.

Вот сегодня в украинских СМИ показали использование «Джавелинов», что сбили два луганских танка под Пропасным. Я не знаю, правда, или нет, я не успел связаться с луганчанами — уточнить, перепроверить эту информацию. Но, знаете, если вооружение поставлено — оно рано или поздно будет использовано. И вот таким вот образом происходит в нашей Народной республике, медленно-медленно поднимают температуру и варят. Но поскольку температура поднимается медленно — никто не реагирует.

— Но крышку с кастрюли рано или поздно может сорвать!

— Да. И нужно, чтобы крышка не сорвалась. Россия заявила о том, что если откроются военные базы, это будет противоречить украинской Конституции, это «красная линия». Но тут же в Российскую Федерацию поехали эмиссары. И говорят, что «вот, мы заставим Украину выполнять Минские соглашения. Не переживайте, мы даже, может быть, вернём дипломатов в посольство, начнём выдавать визы вашим деятелям, вашим сотрудникам, вашим чиновникам, и они могут ездить в Соединённые Штаты. Вы, главное, не переживайте. Вот будет встреча с Байденом, мы сейчас, может быть, об этом договоримся. Видите, мы налаживаем отношения! И с Украиной разберёмся, и заявление какое-нибудь сделают».

Они ведь уже заявили, что киберугроз со стороны Российской Федерации, кибернападений стало меньше на порядок, и США этим очень довольны. И чем выше поднимается температура — тем сильнее будут обхаживать Россию, чтобы никаких мер мы не принимали.

— И всё-таки: какой должна быть реакция России в сложившейся ситуации?

— Мне очень тяжело говорить, какой должна быть реакция Российской Федерации. В 2014 году я очень хорошо знал, что должна делать Россия. А что делать сегодня… Не зря спросили Владимира Путина на Валдае о том, «что делать». И он сказал: я не знаю. Не исключаю, что он действительно не знает.

Сейчас возникла такая ситуация, что если что-то делать, то каждый шаг будет ухудшать наши позиции. А если ждать, то будет ещё хуже. Но надо понимать, что если на Украину завезли «Джавелины — они будут применяться. Если подписали рамочное соглашение, если выделили земельные участки под строительство военных баз — базы будут построены. И ракеты будут на территории Украины. России нельзя позволить себя убаюкать. Нужно понимать, к чему дело ведут, и нужно принимать какие-то решения. Потому что чем дальше, тем сложнее будет принимать эти решения, и тем хуже будет для нас.