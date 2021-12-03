В результате высочайшего профессионализма сотрудников ФСБ были предотвращены подрыв мачты радиоцентра Черноморского флота, башни телецентра Крыма и мобильной газотурбинной электростанции агентами украинских спецслужб. Россия не оставила эти попытки без ответа, уверен военный эксперт Александр Жилин. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Планировались очень серьезные теракты — теракты на грани вызова. Возможно, таким образом действительно отрабатывается план доведения ситуации в российско-украинских отношениях до крайней точки, когда Россия не сможет не ответить военными мерами, подчеркнул эксперт. Военный эксперт Жилин оценил шансы украинского флота на выживание © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк

Жилин отметил, что все необходимые сигналы Киеву в ответ на попытки терактов в РФ уже переданы, однако об этом не узнают простые граждане.

«Я думаю, что все необходимые сигналы Киеву уже поданы. Никто никогда не озвучит эти сигналы, потому что они поступают по специально отработанным каналам, и вслух для широкой общественности их никто не произносит. Если в Киеве остался хотя бы один человек в здравом уме, он поймет, что все очень и очень серьезно», — сказал эксперт.

Украина продолжает представлять для России террористическую угрозу, заключил эксперт.

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