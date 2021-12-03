Планировались очень серьезные теракты — теракты на грани вызова. Возможно, таким образом действительно отрабатывается план доведения ситуации в российско-украинских отношениях до крайней точки, когда Россия не сможет не ответить военными мерами, подчеркнул эксперт.
Жилин отметил, что все необходимые сигналы Киеву в ответ на попытки терактов в РФ уже переданы, однако об этом не узнают простые граждане.
«Я думаю, что все необходимые сигналы Киеву уже поданы. Никто никогда не озвучит эти сигналы, потому что они поступают по специально отработанным каналам, и вслух для широкой общественности их никто не произносит. Если в Киеве остался хотя бы один человек в здравом уме, он поймет, что все очень и очень серьезно», — сказал эксперт.
Украина продолжает представлять для России террористическую угрозу, заключил эксперт.
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