В Государственной пограничной службе Украины назвали фейком видео с расстрелом группы мигрантов в Чернобыльской зоне. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ведомства 1 декабря

Ранее в сети появилось видео, снятое на тепловизорную камеру. На кадрах некие люди в форме расстреливают другую группу лиц. Как сообщают в соцсетях, на видео попал расстрел мигрантов с территории Белоруссии украинскими пограничниками. Видео якобы было записано 29 ноября.

«Эта информация не соответствует действительности и является фейковой. Никаких выявлений групп незаконных мигрантов на границе с Республикой Беларусь, в т. ч. в районе Чернобыльской зоны, не было», — говорится в сообщении.

Турагентство «Украина». Доставим мигрантов в ЕС, дорого © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза обострился в начале ноября. Там скопились тысячи беженцев из Ближнего Востока, пытающихся прорваться в Европу.

На днях ряд СМИ сообщил, что ситуация практически разрешилась, поскольку канцлер Германии Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились урегулировать этот вопрос.