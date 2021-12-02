Американский актер Алек Болдуин на днях в интервью журналисту ABC News Джорджу Стефанопулосу заявил, что не нажимал на спусковой крючок при роковом выстреле на съемках фильма «Ржавчина»

Гибель от рук голливудской звезды: Алек Болдуин застрелил украинку © REUTERS, Carlo Allegri

Так Болдуин ответил на замечание журналиста, что сценарий не предполагал выстрел.

Это первое большое интервью актера после гибели оператора Галины Хатчинс.

В октябре на съемочной площадке Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита, который зарядили боевыми, а не холостыми патронами. Погибла 42-летняя оператор-постановщик c Украины Хатчинс, а 48-летний режиссер Джоэл Соуза получил ранение. Сценарист фильма Мэми Митчелл подала в суд на актера и продюсеров ленты. Она утверждает, что Болдуин «намеренно» и «без уважительной причины» осуществил выстрел. Митчелл заявила в исковой жалобе, что камеры настроили для съемки лица Болдуина и кровавого пятна на его плече, его «фигуры по мере того, как он тянулся к кобуре, чтобы достать оружие».