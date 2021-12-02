«Спусковой крючок не был нажат, я не нажимал на него. Я бы никогда не наставил ни на кого оружие и не нажал бы на спусковой крючок, никогда. Кто-то вставил в оружие боевой патрон, патрон, который даже не должен был находиться на площадке», — заверил актер.
Так Болдуин ответил на замечание журналиста, что сценарий не предполагал выстрел.
Это первое большое интервью актера после гибели оператора Галины Хатчинс.
В октябре на съемочной площадке Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита, который зарядили боевыми, а не холостыми патронами. Погибла 42-летняя оператор-постановщик c Украины Хатчинс, а 48-летний режиссер Джоэл Соуза получил ранение. Сценарист фильма Мэми Митчелл подала в суд на актера и продюсеров ленты. Она утверждает, что Болдуин «намеренно» и «без уважительной причины» осуществил выстрел. Митчелл заявила в исковой жалобе, что камеры настроили для съемки лица Болдуина и кровавого пятна на его плече, его «фигуры по мере того, как он тянулся к кобуре, чтобы достать оружие».