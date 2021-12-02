Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 декабря рассказал, что страны НАТО готовы расширять сотрудничество с Киевом в военно-технической сфере, передает РИА Новости

В НАТО напомнили, что Украине не стоит рассчитывать на войска Альянса © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Кулеба также отметил, что обсудил со странами НАТО работу над санкциями против России.

«На всех этих трех треках проходит очень динамичная работа. Это то, что я сегодня услышал. Этот ответ коллег меня устраивает», — заявил министр.

Глава украинского МИД также добавил, что Киев совместно со странами НАТО продолжит работать над формированием этого «сдерживающего пакета».

Ранее в ряде западных СМИ появились публикации о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Киев и западные государства стали выражать обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Москве подчеркнули, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Также в МИД РФ отмечали, что Запад накачивает Украину вооружением и таким образом подталкивает Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.