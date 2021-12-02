По его словам, на заседании Североатлантического совета на уровне глав МИД стран-членов НАТО Киев очень четко услышал ответ на свой призыв расширять сотрудничество, а также послать России «четкие сигналы» на всех уровнях о том, что любая волна вооруженной агрессии против Украины станет «непосильной ношей» для Москвы.
Кулеба также отметил, что обсудил со странами НАТО работу над санкциями против России.
«На всех этих трех треках проходит очень динамичная работа. Это то, что я сегодня услышал. Этот ответ коллег меня устраивает», — заявил министр.
Глава украинского МИД также добавил, что Киев совместно со странами НАТО продолжит работать над формированием этого «сдерживающего пакета».
Ранее в ряде западных СМИ появились публикации о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Киев и западные государства стали выражать обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Москве подчеркнули, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Также в МИД РФ отмечали, что Запад накачивает Украину вооружением и таким образом подталкивает Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.