Открытая конфронтация олигарха Рината Ахметова с президентом Украины Владимиром Зеленским говорит о том, что Ахметову был дан сигнал из-за рубежа. Об этом в интервью Украина.ру рассказал украинский политик Олег Царёв

Ринат Ахметов находил компромиссы со всеми президентами без исключения. Его смелость в конфликте с Зеленским является показателем того, что он получил "отмашку" из-за рубежа, полагает Царёв. С другой стороны, информацию о "заговорщиках" Зеленский, по версиям, получил от ЦРУ.

«С другой стороны, бывший редактор Kyiv Post, который до этого отличался тем, что публиковал инсайды, которые получал якобы из ЦРУ и СБУ, выдал перечень заговорщиков, которые работают вместе с Ахметовым… Судя по словам этого журналиста, получается, что Зеленский получил эту информацию из рук ЦРУ», — сказал Царёв.

На самом деле США не поддерживают Коломойского, который в войне против Зеленского выступает на стороне Зеленского. Эта история связана с поддержкой Трампа и Джулиани. Но они не поддерживают Зеленского, потому что он с Коломойским в одной команде. Но они и не поддерживают Ахметова, заключил Царёв. Олег Царев рассказал, кто победит в противостоянии между Ахметовым и Зеленским © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

По версии Царёва, для США в данном конфликте сложилась идеальная ситуация, в которой они не поддерживают ни одну из сторон, и стравливают одних против других. Таким образом, США добиваются смещения президента Зеленского и ослабления олигархов, считает собеседник издания.

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