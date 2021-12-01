Объявленный заранее госпереворот может быть инструментом в руках самой нынешней власти, решающей таким образом свои задачи. Об этом сказал политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «Наш» во вторник, 30 ноября

Политолог отметил, что его удивило то, как именно президент Владимир Зеленский сообщил нации о готовящемся госперевороте. По его словам, «не хватало только кордебалета». Но о чем это объявление президента? Политолог рассказал, что в стране произошла, по сути, смена режима. По его словам, предшествовавший режим Петра Порошенко был сформирован демократическими процедурами, но господствовал как автократический, по существу своему «милитарный и олигархический» режим.

Теперь же, продолжил эксперт, мы имеем новый режим, сформировавшийся к осени 2021 года. По мнению Ермолаева, «это режим мелкобуржуазный, вошедший в период реакции». Путч так путч: госпереворот Зеленского в мемах © скриншот видео Офіс Президента України

Политолог пояснил, что реакция эта направлена как против олигархов, так и против населения, против социума — поскольку ряд реформ «снижают стандарты и повышают уровень эксплуатации».

Что касается госпереворота, то это может быть и «упреждающая мера, связанная с принятием и реализацией этих решений», считает политолог. Он при этом отметил, что готовящиеся акции протеста на самом деле «не имеют ни одного признака госпереворота». И предположил: возможно, «мы имеем дело со спецоперацией самого режима», в которой акции протеста — часть его политики, и тогда это «политический спектакль». Либо речь идёт о заранее запланированном сведении счетов с оппонентами, которых во всём и обвинят, предположил эксперт.

Во время пресс-марафона 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 1 декабря в стране может быть осуществлён госпереворот. После этого заявления Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование, пресс-служба ведомства заявила о подготовке "отдельными лицами" переворота и захвата власти.