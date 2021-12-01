У Донецка могут быть перспективы, если он войдет в состав России, допустил экс-футболист сборной Украины Сергей Кравченко на днях в шоу «Прямая красная» в YouTube

В Кремле ответили на вопрос о признании республик Донбасса © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Донецк — это супергород. Самый лучший город для меня. Ясно, что он — родной, но там и футбольная инфраструктура. Стадион "Донбасс Арена" в самом центре города, парк, красота… Ахметов бы сделал так, что там прошел бы финал Лиги чемпионов. Ну, финал Лиги Европы — точно… Я думаю, все понимают, чтобы там была какая-то перспектива, там должна быть либо Россия, либо Украина», — сказал футболист.

«ДНР» — что это?» — добавил Кравченко.

Он пояснил, что его родственники живут в Донецке и смотрят российское ТВ, однако он не может сказать, что они «за Россию, Украину или кого-то еще».

Сергей Кравченко - воспитанник донецких клубов «Олимпик-УОР» и «Донбасс» (Донецк). Выступал за «Шахтёр-3». Бывший полузащитник футбольных клубов «Днепр», «Динамо», «Волынь» и «Ворскла». В 2008-2013 годах выступал за сборную Украины. С февраля 2021 года играет за «Черноморец».