«Тікати будуть, як з Кабула». По кому стреляет украинская армия в Донбассе
«Тікати будуть, як з Кабула». По кому стреляет украинская армия в Донбассе
© РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
По словам Коротченко, Украина, судя по всему, создает ударную группировку для вторжения в Донбасс и готовится в ходе блицкрига взять под контроль республики и выйти к российской границе.

«Мы должны понимать: если этот план будет реализован украинским военным командованием по указанию президента [Владимира] Зеленского, это поставит под угрозу жизнь более полумиллиона граждан РФ, проживающих в ДНР и ЛНР… Россия будет поставлена перед необходимостью реагирования», — добавил эксперт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину личного состава Вооруженных сил Украины.