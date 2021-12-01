Украина, скорее всего, планирует провести в Донбассе молниеносную операцию с выходом к российским границам и окружением неподконтрольных территорий. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает РИА Новости 1 декабря

«Тікати будуть, як з Кабула». По кому стреляет украинская армия в Донбассе © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Мы должны понимать: если этот план будет реализован украинским военным командованием по указанию президента [Владимира] Зеленского, это поставит под угрозу жизнь более полумиллиона граждан РФ, проживающих в ДНР и ЛНР… Россия будет поставлена перед необходимостью реагирования», — добавил эксперт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину личного состава Вооруженных сил Украины.