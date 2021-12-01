По словам Коротченко, Украина, судя по всему, создает ударную группировку для вторжения в Донбасс и готовится в ходе блицкрига взять под контроль республики и выйти к российской границе.
«Мы должны понимать: если этот план будет реализован украинским военным командованием по указанию президента [Владимира] Зеленского, это поставит под угрозу жизнь более полумиллиона граждан РФ, проживающих в ДНР и ЛНР… Россия будет поставлена перед необходимостью реагирования», — добавил эксперт.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину личного состава Вооруженных сил Украины.