В селе Мешково-Погорелово Николаевской области сельсовет отказался переименовывать улицы Энгельса, Островского и Радгоспную (Совхозную). Об этом 1 декабря сообщает издание «Таймер»

В сельсовете пояснили, что фамилии Энгельс и Островский не являются уникальными и вполне могут принадлежать людям, не имеющим никакого отношения к коммунистической эпохе.

Просто о сложном: Что такое декоммунизация по-украински? Мишеля Энгельса, а Островского — в честь украинского писателя и издателя Николая Островского.

Улица Радгоспная, утверждают в сельсовете — сокращенно от Радiсного господарства (радостного хозяйства).

Ранее депутаты городского совета Смелы Черкасской области отказались переименовывать улицу, названную в честь первой советской женщины-космонавта Валентины Терешковой. Валентину Терешкову украинские националисты критикуют из-за того, что она, будучи депутатом Госдумы, поддержала воссоединение Крыма с РФ.