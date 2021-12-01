В сельсовете пояснили, что фамилии Энгельс и Островский не являются уникальными и вполне могут принадлежать людям, не имеющим никакого отношения к коммунистической эпохе.
В ответе на запрос активистов в сельсовете рассказали, что улица Энгельса названа в честь люксембургского художника Мишеля Энгельса, а Островского — в честь украинского писателя и издателя Николая Островского.
Улица Радгоспная, утверждают в сельсовете — сокращенно от Радiсного господарства (радостного хозяйства).
Ранее депутаты городского совета Смелы Черкасской области отказались переименовывать улицу, названную в честь первой советской женщины-космонавта Валентины Терешковой. Валентину Терешкову украинские националисты критикуют из-за того, что она, будучи депутатом Госдумы, поддержала воссоединение Крыма с РФ.