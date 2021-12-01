По словам российского дипломата, действия Киева противоречат Минским соглашениям.
«Вызывает серьёзную обеспокоенность курс киевского режима на демонтаж минского процесса и фактический отказ Киева от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе», заявила Захарова.
Россия неоднократно обвиняла правительство Украины в саботаже Минских договорённостей.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призывал ФРГ и Францию — страны, являющихся гарантами соглашений — заставить Киев их выполнять.
Лавров, в частности, заявлял о принимаемых в Киеве законах, прямо противоречащих Минским соглашениям.