Россия обеспокоена курсом киевских властей на демонтаж минского процесса. Об это заявила 1 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает агентство РИА Новости

По словам российского дипломата, действия Киева противоречат Минским соглашениям.

«Вызывает серьёзную обеспокоенность курс киевского режима на демонтаж минского процесса и фактический отказ Киева от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе», заявила Захарова.

Дипломатический скандал: МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с главами МИД Германии и Франции © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призывал ФРГ и Францию — страны, являющихся гарантами соглашений — заставить Киев их выполнять.

Лавров, в частности, заявлял о принимаемых в Киеве законах, прямо противоречащих Минским соглашениям.