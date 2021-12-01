По словам Царева, очевидно, что власть Украины «кинула» китайских инвесторов и объявила о национализации предприятия «Мотор Сич» под давлением США.
«Бывший основатель ЧВК Blackwater планировал инвестировать в "Мотор Сич", но, думаю, дальше разговоров дело не пойдет. Главное — заблокировать передачу технологий Китаю. И сам не "ам", и другому не дам», — отметил Царев.
Поскольку, по словам экс-депутата Рады, украинская власть полностью компрадорская, управляется из-за границы и полностью зависит от США, Киеву приходится выбирать — либо выполнять команды сюзерена, либо выполнять свои обязательства и сохранить лицо.
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