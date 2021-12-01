За «Мотор Сич»: китайские инвесторы намерены отсудить у Украины 4,5 миллиарда долларов
За «Мотор Сич»: китайские инвесторы намерены отсудить у Украины 4,5 миллиарда долларов
© Facebook, Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве
По словам Царева, очевидно, что власть Украины «кинула» китайских инвесторов и объявила о национализации предприятия «Мотор Сич» под давлением США.

«Бывший основатель ЧВК Blackwater планировал инвестировать в "Мотор Сич", но, думаю, дальше разговоров дело не пойдет. Главное — заблокировать передачу технологий Китаю. И сам не "ам", и другому не дам», — отметил Царев.

Поскольку, по словам экс-депутата Рады, украинская власть полностью компрадорская, управляется из-за границы и полностью зависит от США, Киеву приходится выбирать — либо выполнять команды сюзерена, либо выполнять свои обязательства и сохранить лицо.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 