Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении новым главой департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада, передает 30 ноября пресс-служба главы государства

«Назначить Поклада Александра Валентиновича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», — говорится в указе.

Ранее Поклад возглавлял 5-е управление департамента контрразведки СБУ. Он служил в контрразведке при пятом президенте Петре Порошенко.

По данным Telegram-канала «Политика Страны», Поклад замешан во множестве скандалов, связанных с фабрикацией и провокацией преступлений против оппонентов тогдашней власти.

Также Зеленский назначил Илью Витюка начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов в сфере информационной безопасности СБУ.

Сотрудник СБУ рассказал о ходе расследования дела о госперевороте © Facebook, Гітлянська Олена Александра Руснака. Руснак занимал пост с сентября 2019 года.

В тот же день пресс-служба СБУ сообщила, что ведомство расследует дело по факту подготовки «отдельными гражданами Украины и РФ» действий по захвату государственной власти.

Ранее Зеленский уволил с поста главу защиты государственности СБУ Александра Куксу.