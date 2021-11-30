«Назначить Поклада Александра Валентиновича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», — говорится в указе.

Ранее Поклад возглавлял 5-е управление департамента контрразведки СБУ. Он служил в контрразведке при пятом президенте Петре Порошенко

По данным Telegram-канала «Политика Страны», Поклад замешан во множестве скандалов, связанных с фабрикацией и провокацией преступлений против оппонентов тогдашней власти.

Также Зеленский назначил Илью Витюка начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов в сфере информационной безопасности СБУ.

Сотрудник СБУ рассказал о ходе расследования дела о госперевороте
Сотрудник СБУ рассказал о ходе расследования дела о госперевороте
© Facebook, Гітлянська Олена
Накануне, 29 ноября, Зеленский без объяснения причин уволил с должности начальника контрразведки СБУ Александра Руснака. Руснак занимал пост с сентября 2019 года.

В тот же день пресс-служба СБУ сообщила, что ведомство расследует дело по факту подготовки «отдельными гражданами Украины и РФ» действий по захвату государственной власти.

Ранее Зеленский уволил с поста главу защиты государственности СБУ Александра Куксу.