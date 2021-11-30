В Казахстане недавно открыли новую биолабораторию, которая подозрительно близко находится к российской границе. Но на Украине таких лабораторий несколько, и они уже давно работают. Об этом рассказал член Совета по международным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Путин подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Отмечается, что указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

Эксперт напомнил, что эти лаборатории проводили сбор генетического материала на Восточной Украине, что довольно опасно в том плане, что этот материал схож с материалом тех, кто живет в России.

«Отличия наблюдаются у тех, кто живет на Западной Украине. Я не буду говорить, что их отличает, это дело генетиков, но эти отличия существуют. Фактически тут может идти речь о разработке биологического оружия, особенно на фоне пандемии COVID-19 это может представлять серьезную опасность», — уверен Безпалько.

До тех пор, пока Украина хоть в каком-то виде будет существовать как независимое суверенное государство, оно будет представлять угрозу не только донбасским республикам, но и России, подчеркнул политолог.

Это как старый разваливающийся, но все еще способный плыть корабль, который могут нагрузить порохом и направить в нашу сторону России, чтобы он взорвался и нанес ей ущерб, поэтому было бы лучше затопить его где-нибудь в акватории, заключил собеседник издания.

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