Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, сейчас он усугубился. не совсем понятен статус этих людей. Президент Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.
«Теперь все внимание отвлечено на эти пограничные дела, Европа требует помогать Польше, Польша обращается к НАТО за поддержкой. И как-то отошли все эти проблемы польского правительства. То есть, они (власти — Ред.) уже обвиняют критикующую власть внутреннюю оппозицию: смотрите, это пятая колонна Кремля, раз они критикуют наши действия. Вы смотрите — это внутренний враг, и не только враг внешний к нам прорывается», — пояснил эксперт.
Корнилов считает, что поляки и дальше будут повышать ставки в этой игре, и конечно же, винить Россию, тем более, что им в этом подыгрывают другие страны.
Собеседник издания добавил, что кризис никуда не делся, и любая провокация по-прежнему может привести к приграничному вооруженному конфликту, чего не хотелось бы.
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