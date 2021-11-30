Миграционный кризис на польско-белорусской границе стал настоящей манной небесной для польских властей, поскольку он отвлекает внимание от конфликта между Варшавой и Евросоюзом по целому ряду вопросов. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Теперь все внимание отвлечено на эти пограничные дела, Европа требует помогать Польше, Польша обращается к НАТО за поддержкой. И как-то отошли все эти проблемы польского правительства. То есть, они (власти — Ред.) уже обвиняют критикующую власть внутреннюю оппозицию: смотрите, это пятая колонна Кремля, раз они критикуют наши действия. Вы смотрите — это внутренний враг, и не только враг внешний к нам прорывается», — пояснил эксперт.

Корнилов считает, что поляки и дальше будут повышать ставки в этой игре, и конечно же, винить Россию, тем более, что им в этом подыгрывают другие страны.

Собеседник издания добавил, что кризис никуда не делся, и любая провокация по-прежнему может привести к приграничному вооруженному конфликту, чего не хотелось бы.

Полностью интервью можно прочитать здесь.