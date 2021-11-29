Блогер и его друзья похвастали в Instagram горячими фото с вечеринки. Действо происходило в Доме ученых во Львове, в день памяти жертв голодомора 27 ноября.
На снимках и кадрах из сторис столы ломятся от деликатесов, полуобнаженные девушки показывают стриптиз. Кроме того, гости вечеринки проигнорировали карантинные меры, принятые на Украине.
«Блогерская голодная туса», — подписал кадр с вечеринки в Instagram актер и телеведущий Владимир Остапчук. После критики он удалил скандальные кадры.
«Моральный урод», «Позор», «Неужели нельзя было перенести день», «Просто офигенно, все без масок», — отреагировали в соцсети.
«День памяти жертв Голодомора — важный день. И я уважаю людей, которые и правда вспоминают и зажигают свечу. Но не в сторис в Instagram. А искренне… Я родился 27 ноября! Я не выбирал этот день. Он выбрал меня! И я не позволю кому-то портить мое настроение! Праздную так, как захочется мне!» — оправдался Залиско.