Уже летом 2022 года по всей планете начнут ослаблять ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом сообщила астролог Людмила Халанская, передает «Главред»

Астрологи пообещали удачную неделю трем знакам зодиака © Pexels/Xavier Mestdag

«Летом (начиная с мая) Юпитер покинет знак Рыб, где он находился в 2021 году и делал акцент на всём, что имеет отношение к медикаментам, химии, манипуляции сознанием, ложной информации, искажении фактов. Рыбы — мистический знак, склонный к подмене реальности вымыслом. А управитель Рыб Нептун в том числе отвечает за химические вещества и фармакологию. Поэтому, пока Юпитер находится в Рыбах, вакцинация остаётся в силе для жителей подавляющего большинства стран. Но летом и далее, в конце 2022 года, Юпитер зайдёт в знак Овна. А это уже совсем другие характеристики», — сказала эксперт по звездам.

Она добавила, что «Овен готов бороться и даже драться за свои убеждения». Поэтому протесты против обязательной вакцинации, которые в 2021 году проходили по всему миру, но не имели успеха, летом 2022 года будут более решительными. И определённые результаты будут достигнуты.

«Вот только какой ценой? Возможны очень жёсткие противостояния с применением силы с обеих сторон. Ведь Овен будет подстрекать к насилию всех, не только протестующих, но и полицию и карающие органы. Осенью Юпитер снова ненадолго вернётся в Рыбы. Поэтому вакцинация и ковидные ограничения ещё не будут окончательно сняты в 2022 году. В значительной степени коронавирус перестанет быть доминирующим фактором в жизни всего мира лишь в 2023 году», — пообещала астролог.

Она уточнила, что все остальные планеты в наступающем году останутся в тех же знаках, что и раньше.