Обращение властей ФРГ к США с призывом не вводить новые санкции против «Северного потока — 2» можно расценить как позитивный сигнал. Об этом в комментарии RT 28 ноября сказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк

Новая атака на «Северный поток — 2»: cумели ли США выбрать в Германии свое правительство © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Это в первую очередь европейский бизнес, и в частности немецкий бизнес. Конечно, ситуация с санкциями неприятная, но она никак не сможет остановить начало уже полноценной реализации «Северного потока — 2», — отметил Данюк.

По его словам, «немцы сами загнали себя в ловушку», когда сделали ставку на альтернативную энергетику и фактически остались без надежных, экологичных и стабильных поставок энергоресурсов.

Ранее портал Axios сообщил, что власти ФРГ призвали конгресс США не вводить санкции против «Северного потока — 2». Издание ссылается на документ, который конгрессу США направило посольство ФРГ в Вашингтоне. В нем подчеркивается, что «Северный поток — 2» «не представляет угрозы для Украины, пока через страну осуществляется транзит газа».