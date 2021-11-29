Данюк предположил, что США все же введут санкции, но они не окажут существенного влияния на те компании, которые занимаются сертификацией и эксплуатацией «Северного потока — 2».
«Это в первую очередь европейский бизнес, и в частности немецкий бизнес. Конечно, ситуация с санкциями неприятная, но она никак не сможет остановить начало уже полноценной реализации «Северного потока — 2», — отметил Данюк.
По его словам, «немцы сами загнали себя в ловушку», когда сделали ставку на альтернативную энергетику и фактически остались без надежных, экологичных и стабильных поставок энергоресурсов.
Ранее портал Axios сообщил, что власти ФРГ призвали конгресс США не вводить санкции против «Северного потока — 2». Издание ссылается на документ, который конгрессу США направило посольство ФРГ в Вашингтоне. В нем подчеркивается, что «Северный поток — 2» «не представляет угрозы для Украины, пока через страну осуществляется транзит газа».