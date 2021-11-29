Всё, что должна сделать Украина для достижения мира — перестать "кошмарить" Донбасс, считает Станкевич.
«Перестать обещать жителям Донбасса фильтрационные лагеря, поражение в гражданских правах, судебные наказания, внесудебные расправы, языковую и культурную дискриминацию, перспективу получить в Донецке статую Бандеры на проспекте Шухевича. Отказ от заведомого маразма нужен Донбассу как визитная карточка от президента всей Украины», — сказал собеседник издания.
Усиление вооружений на фоне тезисов о «межгосударственной войне» с Россией Киев также должен отложить в «долгий ящик», заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.