Всё, что должна сделать Украина для достижения мира — перестать "кошмарить" Донбасс, считает Станкевич.

Просто о сложном. Почему Донбасс вышел из состава Украины?
Просто о сложном. Почему Донбасс вышел из состава Украины?
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«Перестать обещать жителям Донбасса фильтрационные лагеря, поражение в гражданских правах, судебные наказания, внесудебные расправы, языковую и культурную дискриминацию, перспективу получить в Донецке статую Бандеры на проспекте Шухевича. Отказ от заведомого маразма нужен Донбассу как визитная карточка от президента всей Украины», — сказал собеседник издания.

Усиление вооружений на фоне тезисов о «межгосударственной войне» с Россией Киев также должен отложить в «долгий ящик», заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.